منتخب البرتغال يصل إلى موسكو

وأوقعت القرعة البرتغال، بطلة أوروبا 2016، في المجموعة الثانية مع جارتها إسبانيا الفائزة باللقب القاري مرتين (2008 و2012) واللقب العالمي عام 2010 في جنوب أفريقيا، والتي تضم أيضاً المغرب وإيران.

وتلتقي البرتغال مع إسبانيا في افتتاح منافسات المجموعة في 15 حزيران/يونيو في سوتشي، المدينة الواقعة في جنوب روسيا والتي احتضنت أولمبياد 2014 الشتوي، والفائز في تلك المباراة سيتصدر على الأرجح المجموعة.

وستقيم البرتغال معسكرها بالقرب من مطار موسكو-جوكوفسكي، فيما وصل منتخب إسبانيا الخميس إلى مكان إقامته في مدينة كراسنودار في جنوب البلاد.