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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا الان في تغطية مباشرة

من قبل
0:27 دقيقة

تابعوا معنا النقل والبث المباشر لمباراة مصر وبلجيكا اليوم استعداداً لنهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018.

البث المباشر لمباراة مصر وبلجيكا اليوم استعداداً لنهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018 سيكون على beIN SPORTS

عودة المباراة في شوطها الثاني 

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب بلجيكا على مصر 2-صفر

38: هازار يسجل الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي (2-صفر) 

27: لوكاكو يفتتح التسجيل لبلجيكا 1-صفر

بداية المباراة الودية بين مصر وبلجيكا 

التشكيلة الأساسية للمنتخب المصري

 

التشكيلة الأساسية للمنتخب البلجيكي 

 

اخر اخبار المنتخب المصري :

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