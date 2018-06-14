مشاهدة مباراة مصر واوروجواي بث مباشر عبر beIN SPORTS



تقص مصر شريط مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم روسيا 2018 حين تواجه اوروجواي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي روسيا والسعودية.

مباراة مصر ستكون متاحة في بث مباشر وحصري كما اعتدتم عبر قنوات عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

موعد مباراة مصر واوروجواي؟

تبث مباراة مصر واوروغواي يوم الجمعة 15 يونيو في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مكّة المكرمة.

موعد المباراة وفقاً لتوقيت القاهرة سيكون في تمام الساعة 14:00.

أي قنوات تبث اللقاء؟

تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.

المشاهدة عبر الانترنت؟

كما تملك beIN SPORTS حقوق البث المباشر عبر الانترنت حيث يمكنكم المتابعة عبر خدمة CONNECT المتوفرة على جميع الأجهزة الذكية واجهزة الكومبيوتر وغيرها.