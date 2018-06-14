مشاهدة مباراة المغرب وإيران بث مباشر عبر beIN SPORTS

تستهل المغرب مبارياتها في كأس العالم روسيا 2018 حين تواجه إيران يوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي إيران وإسبانيا.

مباراة المغرب ستكون متاحة في بث مباشر وحصري كما اعتدتم عبر قنوات عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

موعد مباراة المغرب وإيران؟

تبث مباراة المغرب وإيران يوم الجمعة 15 يونيو في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكّة المكرمة.

موعد المباراة وفقاً لتوقيت الرباط سيكون في تمام الساعة 15:00.

أي قنوات تبث اللقاء؟

تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.

المشاهدة عبر الانترنت؟

كما تملك beIN SPORTS حقوق البث المباشر عبر الانترنت حيث يمكنكم المتابعة عبر خدمة CONNECT المتوفرة على جميع الأجهزة الذكية واجهزة الكومبيوتر وغيرها.

للاطلاع على تفاصيل المباراة الفنية وجميع مستجدات المنتخبين اضغط هنا.