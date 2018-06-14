العربية
English
Français
كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

مشاهدة مباراة اسبانيا والبرتغال بث مباشر عبر beIN SPORTS

من قبل
0:35 دقيقة

يقترح يوم الجمعة وفي ثاني أيام المونديال مباراة اسبانيا والبرتغال النارية ضمن الجولة الاولى لمنافسات المجموعة الثانية حيث ستكون إمكانية مشاهدة البث المباشر متاحة فقط عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

 

مشاهدة مباراة إسبانيا والبرتغال بث مباشر

 

تدشن اسبانيا مشوار مبارياتها في كأس العالم روسيا 2018 حين تواجه البرتغال في قمة محتدمة بين ممثلي شبه الجزيرة الأيبيرية ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي المغرب وإيران.

مباراة اسبانيا والبرتغال ستكون متاحة في بث مباشر وحصري كما اعتدتم عبر قنوات عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

موعد مباراة اسبانيا والبرتغال؟

تبث مباراة اسبانيا والبرتغال يوم الجمعة 15 يونيو في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت مكّة المكرمة.

أي قنوات تبث اللقاء؟

تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.

 

المشاهدة عبر الانترنت؟

كما تملك beIN SPORTS حقوق البث المباشر عبر الانترنت حيث يمكنكم المتابعة عبر خدمة CONNECT المتوفرة على جميع الأجهزة الذكية واجهزة الكومبيوتر وغيرها.

 

للاطلاع على تفاصيل المباراة الفنية وجميع مستجدات المنتخبين اضغط هنا.

 

اضغط هنا للاطلاع على العروض والاشتراك

اسبانيا البرتغال كأس العالم روسيا FIFA 2018