مشاهدة مباراة اسبانيا والبرتغال بث مباشر عبر beIN SPORTS

تدشن اسبانيا مشوار مبارياتها في كأس العالم روسيا 2018 حين تواجه البرتغال في قمة محتدمة بين ممثلي شبه الجزيرة الأيبيرية ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي المغرب وإيران.

مباراة اسبانيا والبرتغال ستكون متاحة في بث مباشر وحصري كما اعتدتم عبر قنوات عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

موعد مباراة اسبانيا والبرتغال؟

تبث مباراة اسبانيا والبرتغال يوم الجمعة 15 يونيو في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت مكّة المكرمة.

أي قنوات تبث اللقاء؟

تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.

المشاهدة عبر الانترنت؟

كما تملك beIN SPORTS حقوق البث المباشر عبر الانترنت حيث يمكنكم المتابعة عبر خدمة CONNECT المتوفرة على جميع الأجهزة الذكية واجهزة الكومبيوتر وغيرها.