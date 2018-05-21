مارتينيز يستبعد ناينغولان عن تشكيلة بلجيكا



ويحظى ناينغولان (30 عاماً، 30 مباراة دولية سجل فيها 6 أهداف) بشعبية كبيرة لدى مشجعي بلاده، لكن الأمور لم تكن جيدة بينه وبين المدرب مارتينيز الذي يلومه على عدم الانضباط خارج الملعب.

وقال مارتينيز: "إنه قرار حزين وصعب. إنه لاعب من مستوى عال، اختير أفضل لاعب في روما، ولكنني أتخذ خيارات بدوافع تكتيكية بحتة".

وتابع: "وضعت برنامجاً محدّداً لكي يعمل ولا يمكنني استعمال راديا بدور ثانوي، وذهبت إلى روما لكي أشرح له ذلك".

وتأهل لاعب الوسط البلجيكي مع روما إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قبل أن يخرج بصعوبة أمام ليفربول الإنكليزي.

ولعب استبعاد ناينغولان عن التشكيلة في صالح يوري تييليمانس (21 عاماً) لاعب موناكو الفرنسي.

ومن أبرز الغائبين أيضاً ديفورك أوريجي (فولفسبورغ الألماني) وكيفن ميرالاس (أولمبياكوس اليوناني).

ومن بين الأسماء التي اختارها مارتينيز يبرز ميتشي باتشواي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، والمدافعان فنسان كومباني في مانشستر سيتي الانكليزي وتوماس فرمايلين في برشلونة الإسباني، برغم تعرضهم لإصابات في الفترة الأخيرة، فضلاً عن مهاجمي تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنكليزيان إدين هازار وروميلو لوكاكو، وكيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي أيضاً.

وسيعلن مارتينيز القائمة النهائية من 23 لاعباً بعد المباراة الودية ضد البرتغال في الثاني من حزيران/يونيو.

وتلعب بلجيكا في نهائيات كأس العالم في روسيا التي تقام بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو ضمن المجموعة السابعة إلى جانب بنما وتونس وانكلترا.

قائمة اللاعبين المدعوّين:

- للمرمى: كون غاستيلز (فولفسبورغ الألماني) وتيبو كورتوا (تشيلسي) وسيمون مينيوليه (ليفربول الإنكليزي) وماتس سيلز (أندرلخت).

- للدفاع: توبي ألدفيريلد ويان فيرتونغن (توتنهام الإنكليزي) وديدريك بوياتا (سلتيك الاسكتلندي) ولوران سيمان (لوس أنجليس الأميركي) ولياندر دندونكر (أندرلخت) وكريستيان كابازيل (واتفورد الإنكليزي) وفنسان كومباني (مانشستر سيتي) وجوردان لوكاكو (لاتسيو الإيطالي) وتوماس فيرمايلين (برشلونة).

- للوسط: يانيك كاراسكو (داليان الصيني) وناصر الشاذلي (وست بروميتش ألبيون الانكليزي) وكيفن دي بروين (مانشستر سيتي) وموسى ديمبيلي (توتنهام) ومروان فيلايني (مانشستر يونايتد) وعدنان يانوزاي (ريال سوسييداد الإسباني) وتوماس مونييه (باريس سان جيرمان الفرنسي) ويوري تييليمانس (موناكو الفرنسي) وأكسل فيتسل (تيانجين كوانجيان الصيني).

- للهجوم: ميتشي باتشواي (بوروسيا دورتموند) وكريستيان بنتيكي (كريستال بالاس الإنكليزي) وإدين هازار (تشيلسي) وثورغان هازار (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني) وروميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد) ودرايس مرتنز (نابولي الإيطالي).