لوف يمدّد عقده مع المنتخب الألماني حتّى عام 2022



وتولى لوف (58 عاماً) تدريب المنتخب عام 2006، وقاده إلى إحراز لقب مونديال البرازيل 2014.

وجاء الإعلان عن تمديد عقد لوف وعقد مدير المنتخب الوطني أوليفر بيرهوف على هامش كشف اللائحة الأولية من 27 لاعبا، تحضيرا للمشاركة في نهائيات مونديال روسيا 2018، والذي سيقام بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وقال لوف في المؤتمر الصحافي متوجها بكلامه إلى رئيس الاتحاد الألماني: "نريد أن نشكرك على الثقة التي وضعتها فينا والتي تعتبر بمثابة واجب لنا لكي نفرض أنفسنا الأفضل في العالم".

وأضاف "أنا شخصيا أتمتع بالعمل مع أشخاص ملهمين".

وكان لوف مرتبطا بعقد مع الاتحاد الألماني حتى نهاية كأس أمم أوروبا 2020، إلا أن غريندل أكد سابقا أن منصب المدرب ليس في خطر بغض النظر عن النتائج التي سيحققها الفريق بإشراف لوف في روسيا 2018.

ويهدف لوف إلى تحقيق إنجاز تاريخي في النهائيات العالمية، بأن يصبح أول مدرب يحرز اللقب العالمي مرتين تواليا منذ الإيطالي فيتوريو بوتزو عامي 1934 و1938.

وتمكن المنتخب الألماني بقيادة لوف في بلوغ الدور نصف النهائي على الأقل في كل البطولات الكبرى (كأس العالم، كأس أوروبا، كأس القارات).

