كواليس إصابة محمد صلاح أمام ريال مدريد

قال المعالج الفزيائي لنادي ليفربول روبن بونس بحسب ما نقلت عنه "ماركا"، "كنا نعرف أنها إصابة خطرة بمجرد سقوطه على الأرض لأنه لا يتذمر أبداً، كنا نخشى من الأسوأ".

أضاف "بقينا في الملعب حتى استراحة ما بين الشوطين. كنت منهاراً، وحاولت أن أعكس الهدوء. قلت له أنه ليس في إمكاننا القيام بشيء وعليه ألا يقلق كثيراً. كان وقت البحث عن حلول وليس الأسف لأن الأمور لم تسر على ما يرام".

وبعدما نقل إلى المستشفى لإجراء فحوص أولية، عاد صلاح وأفراد من الجهاز الطبي إلى الملعب. وبحسب بونس "كانت المباراة قد انتهت، وكل اللاعبين قاموا بتبديل ملابسهم ويستعدون لركوب الحافلة. ساعدناه لتغيير ملابسه لأنه لم يكن قادراً على القيام بذلك بمفرده، وذهبنا إلى المطار".

وبحسب آخر الأخبار سيغيب محمد صلاح لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، وهو يخضع الآن للعلاج في إسبانيا.