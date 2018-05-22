كاين قائداً للمنتخب الإنكليزي

واتخذ مدرب المنتخب غاريث ساوثغايت قراره بتعيين المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً قائداً للمنتخب، بعد اجتماع مع اللاعبين مساء الإثنين في مقر "سانت جورج بارك" الخاص بالاتحاد الإنكليزي، وذلك بحسب ما أعلن الأخير في بيانه الثلاثاء.

ونقل الاتحاد عن ساوثغايت قوله: "يتمتع هاري بصفات شخصية مذهلة. إنه محترف إلى أقصى الحدود، وأحد أهم الأمور لأي قائد هو أن يحدد المعايير كل يوم. يتمتع بالثقة والمعايير العالية. إنها رسالة رائعة للفريق أن يكون لديه قائد أظهر أنه من الممكن أن يكون واحداً من أفضل اللاعبين في العالم على مدار فترة زمنية متواصلة".

وواصل ساوثغايت بحسب البيان "أشعر خلال الأشهر الـ18 الأخيرة في المعسكرات التي كان فيها معنا، أن كاين أظهر أن لديه الرغبة في أن ينقل كل مؤهلاته وخبراته إلى أجواء الفريق ويدرك أهمية الارتقاء بالآخرين معه".

ويعول المنتخب الإنكليزي على مهاجم توتنهام الذي تألق الموسم المنصرم بتسجيله 30 هدفاً في الدوري الممتاز، و41 في 48 مباراة خاضها في جميع المسابقات، علما أنه سجل 12 هدفاً في 23 مباراة دولية حتى الآن.

وكان زميل كاين في توتنهام إيريك داير وقائد ليفربول جوردن هندرسون من المرشحين لحمل شارة القائد التي تولاها سابقاً تحت إشراف ساوثغايت المعتزل دولياً واين روني والحارس المستبعد عن التشكيلة جو هارت والمدافع غاري كايهل الموجود في تشكيلة "الأسود الثلاثة".

ورأى ساوثغايت أن كاين يحتاج "بالتأكيد إلى مساندة قادة آخرين حوله" لأنه "لا تصبح فريقا من الطراز الرفيع من خلال وجود قائد جيد يتمتع بقيم جيدة وحسب، لأن هذه الصفات يجب أن تنتشر في المجموعة بأكملها لكني أعتقد أنه الشخص الجاهز لهذا التحدي".

ويلعب منتخب "الأسود الثلاثة" في النهائيات ضمن المجموعة السابعة إلى جانب تونس وبنما وإسبانيا، ويخوض رجال ساوثغايت مباراتين استعداديتين قبل السفر الى روسيا، الأولى ضد نيجيريا في 2 حزيران/يونيو على ملعب "ويمبلي"، والثانية ضد كوستاريكا في السابع منه على ملعب "إلاند رود" في ليدز.

