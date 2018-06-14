كأس العالم 2018 - مجموعة beIN تبث 22 مباراة على قنواتها المفتوحة

أعلنت مجموعة beIN الإعلاميّة عن اتّفاقية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم يتم بمقتضاها بث 22 مباراة من كأس العالم روسيا FIFA 2018 على قنواتها المفتوحة، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى.

مجموعة beIN الإعلامية أشارت في بيانها الصحفي إلى أن هذه الخطوة هي استمرار لمبادرات حسن النية في إطار سعيها لتسهيل الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين العرب.



وفي السياق ذاته وافقت مجموعة beIN الإعلامية، على منح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالمملكة المغربية ترخيصا فرعيا يسمح لها ببث 22 مباراة من منافسات كأس العالم روسيا FIFA 2018 مجانا على التلفزيون الأرضي في المغرب من بينها حفل الافتتاح ، والعديد من المباريات الأخرى، فضلا عن جميع مباريات المجموعة والأدوار التي تليها بالنسبة لمنتخب المغرب ومباراتين في دور الثمانية، والدور نصف النهائي وكأس العالم روسيا FIFA 2018.