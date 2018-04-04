جدول مباريات كأس العالم "روسيا 2018" يمكنكم معرفته والاطلاع على توقيت ومواعيد جميع المباريات واماكن اقامتها واسماء الملاعب في الجدول الموجود أدناه، والذي تم الاعلان عنه اثر سحب القرعة.

جدول مباريات كأس العالم 2018

في ما يلي جدول مباريات كأس العالم 2018 لدور المجموعات مع ذكر ملعب المدينة المضيفة والتوقيت:





جدول مباريات كأس العالم 2018 المباراة الملعب التوقيت روسيا - السعودية لوزنيكي - موسكو الخميس 14 حزيران/يونيو 2018

18:00 بتوقيت مكة المكرمة مصر - أوروجواي إيكاتيرينبرغ آرينا الجمعة 15 حزيران/يونيو 2018

15:00 بتوقيت مكة المكرمة المغرب - إيران سان بطرسبرغ الجمعة 15 حزيران/يونيو 2018

18:00 بتوقيت مكة المكرمة البرتغال - إسبانيا استاد فيشت - سوتشي الجمعة 15 حزيران/يونيو 2018

21:00 بتوقيت مكة المكرمة فرنسا - أستراليا سان بطرسبرغ السبت 16 حزيران/يونيو 2018

13:00 بتوقيت مكة المكرمة الأرجنتين - آيسلندا كازان السبت 16 حزيران/يونيو 2018

16:00 بتوقيت مكة المكرمة بيرو - الدنمارك موردوفيا آرينا - سارانسك السبت 16 حزيران/يونيو 2018

19:00 بتوقيت مكة المكرمة كرواتيا - نيجيريا كالينينغراد السبت 16 حزيران/يونيو 2018

22:00 بتوقيت مكة المكرمة كوستاريكا - صربيا سامارا آرينا الأحد 17 حزيران/يونيو 2018

15:00 بتوقيت مكة المكرمة ألمانيا - المكسيك لوزنيكي - موسكو الأحد 17 حزيران/يونيو 2018

18:00 بتوقيت مكة المكرمة البرازيل - سويسرا روستوف آرينا الأحد 17 حزيران/يونيو 2018

21:00 بتوقيت مكة المكرمة السويد - كوريا الجنوبية نوفغورود الإثنين 18 حزيران/يونيو 2018

15:00 بتوقيت مكة المكرمة بلجيكا - بنما استاد فيشت - سوتشي الإثنين 18 حزيران/يونيو 2018

18:00 بتوقيت مكة المكرمة تونس - إنجلترا فولغوغراد آرينا الإثنين 18 حزيران/يونيو 2018

21:00 بتوقيت مكة المكرمة كولومبيا - اليابان موردوفيا آرينا - سارانسك الثلاثاء 19 حزيران/يونيو 2018

15:00 بتوقيت مكة المكرمة بولندا - السنغال استاد سبارتاك - موسكو الثلاثاء 19 حزيران/يونيو 2018

18:00 بتوقيت مكة المكرمة روسيا - مصر سان بطرسبرغ الثلاثاء 19 حزيران/يونيو 2018

21:00 بتوقيت مكة المكرمة البرتغال - المغرب لوزنيكي - موسكو الأربعاء 20 حزيران/يونيو 2018

15:00 بتوقيت مكة المكرمة أوروجواي - السعودية روستوف آرينا الأربعاء 20 حزيران/يونيو 2018

18:00 بتوقيت مكة المكرمة إيران - إسبانيا كازان آرينا الأربعاء 20 حزيران/يونيو 2018

21:00 بتوقيت مكة المكرمة الدنمارك - أستراليا سامارا آرينا الخميس 21 حزيران/يونيو 2018

15:00 بتوقيت مكة المكرمة فرنسا - بيرو إيكاتيرينبرغ آرينا الخميس 21 حزيران/يونيو 2018

18:00 بتوقيت مكة المكرمة الأرجنتين - كرواتيا نوفغورود الخميس 21 حزيران/يونيو 2018

21:00 بتوقيت مكة المكرمة البرازيل - كوستاريكا سان بطرسبرغ الجمعة 22 حزيران/يونيو 2018

15:00 بتوقيت مكة المكرمة نيجيريا - آيسلندا فولغوغراد آرينا الجمعة 22 حزيران/يونيو 2018

18:00 بتوقيت مكة المكرمة صربيا - سويسرا كالينينغراد الجمعة 22 حزيران/يونيو 2018

21:00 بتوقيت مكة المكرمة بلجيكا - تونس استاد سبارتاك - موسكو السبت 23 حزيران/يونيو 2018

15:00 بتوقيت مكة المكرمة كوريا الجنوبية - المكسيك روستوف آرينا السبت 23 حزيران/يونيو 2018

18:00 بتوقيت مكة المكرمة ألمانيا - السويد استاد فيشت - سوتشي السبت 23 حزيران/يونيو 2018

21:00 بتوقيت مكة المكرمة إنجلترا - بنما نوفغورود الأحد 24 حزيران/يونيو 2018

15:00 بتوقيت مكة المكرمة اليابان - السنغال إيكاتيرينبرغ آرينا الأحد 24 حزيران/يونيو 2018

18:00 بتوقيت مكة المكرمة بولندا - كولومبيا كازان آرينا الأحد 24 حزيران/يونيو 2018

21:00 بتوقيت مكة المكرمة أوروجواي - روسيا سامارا آرينا الإثنين 25 حزيران/يونيو 2018

17:00 بتوقيت مكة المكرمة السعودية - مصر فولغوغراد آرينا الإثنين 25 حزيران/يونيو 2018

17:00 بتوقيت مكة المكرمة إيران - البرتغال موردوفيا آرينا - سارانسك الإثنين 25 حزيران/يونيو 2018

21:00 بتوقيت مكة المكرمة إسبانيا - المغرب كالينينغراد الإثنين 25 حزيران/يونيو 2018

21:00 بتوقيت مكة المكرمة الدنمارك - فرنسا لوزنيكي - موسكو الثلاثاء 26 حزيران/يونيو 2018

17:00 بتوقيت مكة المكرمة أستراليا - بيرو استاد فيشت - سوتشي الثلاثاء 26 حزيران/يونيو 2018

17:00 بتوقيت مكة المكرمة نيجيريا - الأرجنتين سان بطرسبرغ الثلاثاء 26 حزيران/يونيو 2018

20:00 بتوقيت مكة المكرمة آيسلندا - كرواتيا روستوف آرينا الثلاثاء 26 حزيران/يونيو 2018

20:00 بتوقيت مكة المكرمة المكسيك - السويد إيكاتيرينبرغ آرينا الأربعاء 27 حزيران/يونيو 2018

16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة كوريا الجنوبية - ألمانيا كازان آرينا الأربعاء 27 حزيران/يونيو 2018

17:00 بتوقيت مكة المكرمة صربيا - البرازيل استاد سبارتاك - موسكو الأربعاء 27 حزيران/يونيو 2018

21:00 بتوقيت مكة المكرمة سويسرا - كوستا نوفغورود الأربعاء 27 حزيران/يونيو 2018

21:00 بتوقيت مكة المكرمة اليابان - بولندا فولغوغراد آرينا الخميس 28 حزيران/يونيو 2018

17:00 بتوقيت مكة المكرمة السنغال - كولومبيا سامارا آرينا الخميس 28 حزيران/يونيو 2018

17:00 بتوقيت مكة المكرمة بنما - تونس موردوفيا - سارانسك الخميس 28 حزيران/يونيو 2018

21:00 بتوقيت مكة المكرمة إنجلترا - بلجيكا لينين غراد الخميس 28 حزيران/يونيو 2018

21:00 بتوقيت مكة المكرمة

جدول مباريات كأس العالم - مباريات الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم 2018

- السبت 30 حزيران/يونيو -

دور الـ 16

(14,00) أول المجموعة الثالثة - ثاني المجموعة الرابعة (قازان) (المباراة 1)

(18,00) أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية (سوتشي) (المباراة 2)



- الأحد 1 تموز/يوليو -

(14,00) أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى (لوجنيكي) (المباراة 5)

(18,00) أول المجموعة الرابعة - ثاني المجموعة الثالثة (نوفغورود) (المباراة 6)



- الاثنين 2 تموز/يوليو -

(14,00) أول المجموعة الخامسة - ثاني المجموعة السادسة (سامارا) (المباراة 3)

(18,00) أول المجموعة السابعة - ثاني المجموعة الثامنة (روستوف-اون-دون) (المباراة 4)



- الثلاثاء 3 تموز/يوليو -

(14,00) أول المجموعة السادسة - ثاني المجموعة الخامسة (سان بطرسبورغ) (المباراة 7)

(18,00) أول المجموعة الثامنة - ثاني المجموعة السابعة (سبارتاك) (المباراة 8)

- الجمعة 6 تموز/يوليو -

ربع النهائي

(14,00) الفائز في المباراة 1 - الفائز في المباراة 2 (نوفغورود) (ربع النهائي 1)

(18,00) الفائز في المباراة 3 - الفائز في المباراة 4 (سبارتاك) (ربع النهائي 2)



- السبت 7 تموز/يوليو -

(14,00) الفائز في المباراة 7 - الفائز في المباراة 8 (سامارا - ربع النهائي 3)

(18,00) الفائز في المباراة 5 - الفائز في المباراة 4 (قازان - ربع النهائي 4)

- الثلاثاء 10 تموز/يوليو -

نصف النهائي

(18,00) الفائز في ربع النهائي 1 - الفائز في ربع النهائي 2

(سان بطرسبورغ)



- الأربعاء 11 تموز/يوليو -

(18,00) الفائز في ربع النهائي 3 - الفائز في ربع النهائي 4 (لوجنيكي)

- السبت 14 تموز/يوليو -

(14,00) مباراة تحديد المركز الثالث (سان بطرسبرغ)

- الأحد 15 تموز/يوليو -

(15,00) المباراة النهائية على ملعب لوجنيكي في موسكو

وكانت قرعة كأس العالم 2018 في روسيا قد أفرزت عن مجموعات متفاوتة، إذ وقع المنتخب المغربي في مجموعة الموت (المجموعة الثانية)، في مواجهة البرتغال، إسبانيا، وإيران، في حين سنشهد مواجهة عربية - عربية بين مصر والسعودية اللذان جمعتهما المجموعة الأولى إلى جانب روسيا صاحبة الضيافة والأوروغواي، أما تونس فستلعب مع بلجيكا وبنما وإنكلترا ضمن المجموعة السابعة.م

جدول مجموعات كأس العالم روسيا 2018

تغطية وقائع سحب "قرعة كأس العالم روسيا 2018" لحظة بلحظة:

مجموعة مصر في كأس العالم 2018: روسيا، السعودية، مصر والاوروغواي

المجموعة الثامنة: بولندا، السنغال، كولومبيا واليابان

المجموعة السابعة: بلجيكا، بنما، تونس وإنكلترا

المجموعة السادسة: ألمانيا، المكسيك، السويد وكوريا الجنوبية

مجموعة تونس في كأس العالم 2018: بلجيكا، بنما، تونس وإنكلترا

المجموعة الخامسة: البرازيل، سويسرا، كوستاريكا، وصربيا

المجموعة الرابعة: الأرجنتين، إيسلندا، كرواتيا، ونيجيريا

المجموعة الثالثة: فرنسا، أستراليا، البيرو، والدنمارك

مجموعة المغرب في كأس العالم 2018: البرتغال، إسبانيا، المغرب وإيران

المجموعة الثانية: البرتغال، إسبانيا، المغرب وإيران

المجموعة الأولى: روسيا، السعودية، مصر الأوروغواي.

بدء عملية القرعة

- تقديم ضيوف القرعة الذين سيشاركون بعملية السحب بالإضافة إلى مقدمي القرعة هداف كأس العالم 1986 الإنكليزي غاري لينكير والإعلامية الروسية ماريا روماندايا

- عرض فيديو خاص بالبطولات السابقة

- افضل هداف في تاريخ كأس العالم وحامل لقب البطولة الألماني ميروسلاف كلوزه يسلم كأس العالم إلى روسيا

- بدء العروض الفنية المصاحبة لسحب القرعة

- رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو يلقي كلمة بالمناسبة

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة الافتتاح

- انطلاق حفل سحب قرعة كأس العالم

-انطلاق الأستوديو التحليلي المرافق لفعاليات سحب قرعة كاس العالم "روسيا 2018"، يقدمه الزميل أيمن جادة، ويرافقه فيه كل من الزملاء محمد أبو تريكة، يوسف شيبو، طارق ذياب وفيصل الدخيل.

- بيليه، رونالدو، رونالدينيو علي دائي واخرون من أبرز ضيوف احتفال سحب القرعة

- الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا يؤكد حضوره لحفل القرعة بعد تعافيه من وجع في الكتف