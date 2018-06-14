وتوافد الالاف يتقدمهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفنتينو والعديد من رؤساء الدول الى الملعب لمتابعة المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا بين اصحاب الأرض ومنتخب السعودية التي سبقها حفلاً لمدة 15 دقيقة.



فعلى ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية، أحيا المغني البريطاني روبي وليامس والسوبرانو الروسية آيدا غاريفولينا حفلا مقتضبا لمدة أمام نحو 80 ألف متفرج غصت بهم مدرجات الملعب الذي يعد من الأبرز في روسيا، ومن المقرر ان يستضيف المباراة النهائية أيضا في 15 تموز/يوليو المقبل.

وسبق انطلاق حفل الافتتاح، قيام حارس منتخب اسبانيا السابق ايكر كاسياس وعارضة الازياء الروسية ناتاليا فوديانوفا بوضع كأس العالم على أطراف العشب الأخضر للملعب.





وتلا حفل الافتتاح كلمتين مقتضبتين للرئيس بوتين ولرئيس الفيفا انفنتينو اعلنا خلالها عن افتتاح البطولة رسمياً.

بدأ الحفل بدخول اللاعب البرازيلي السابق الظاهرة رونالدو، ليبدأ بعدها المغني البريطاني روبي ويليامس والمغنية الروسية آيدا غاريفولينا بالغناء بمشاركة فرقة من الراقصين.

ثم تم استعراض اعلام الدول الـ32 المشاركة في البطولة.