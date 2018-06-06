كوبر يعلن تشكيلة منتخب مصر النهائية المشاركة في المونديال

محمد صلاح يطمئن جماهير مصر بصورة وكلمتين

مصر تتعادل سلبياً مع كولومبيا

كوبر يؤكد أن مصر تعول على خبرة صلاح

أحمد النفيلي

منتخب مصر ما أن أعلن مدربه هيكتور كوبر قائمته النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018 حتى أثير الجدل حول اختيارات المدرب الأرجنتيني واختلافات في وجهات النظر بين الموافق عليها والذي يراها منطقية لحد كبير، وبين من يجدها عشوائية.

اختيارات متوقعة

القوائم الرسمية للاعبين المشاركين في #كأس_العالم 2018 FIFA:

أسماء لاعبي المنتخب المصري 🇪🇬🏆

كل المنتخبات 👇https://t.co/jsIX4VMG05 pic.twitter.com/bL04RLq3zs — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 4, 2018

وبداية فإن القائمة التي أعلنت صباح يوم الرابع من حزيران / يونيو ضمت تحديداً ثلاثة حراس مرمى هم عصام الحضري ومحمد الشناوي وشريف إكرامي الذي شكل اختياره صدمة للكثيرين خاصة أنه مبتعد عن خوض أي مباراة مع فريقه الأهلي المصري منذ نهاية عام 2017 ولعب تحديداً 7 مباريات فقط في الدوري هذا الموسم، فيما تم استبعاد محمد عواد حارس الإسماعيلي على الرغم من تألقه مع فريقه طوال الموسم الماضي، ما جعله يصنف على أنه أحد أفضل الحراس المصريين حالياً، إلا أن غياب الخبرة الدولية عن اللاعب رجح كفة إكرامي البالغ من العمر 34 عاماً والذي خاض مع الفراعنة 22 مواجهة دولية حتى الآن.

بالذهاب إلى خط الدفاع، فقد ضم كوبر 9 لاعبين هم محمد عبد الشافي وأيمن أشرف في الجانب الأيسر، إضافة إلى أحمد المحمدي وأحمد فتحي وعمرو جابر في مركز الظهير الأيمن واعتمد مدرب مصر على الرباعي سعد سمير وأحمد حجازي وعلي جبر ومحمود حمدي "الونش" في مركز قلب الدفاع، وهي مغالاة كبيرة من وجهة نظر الكثيرين حيث أثرت على بعض المراكز الأخرى خاصة في خط الهجوم.

كوبر ضم عشرة لاعبين آخرين في مراكز الوسط المختلفة منهم 3 في مركز الوسط المدافع هم محمد النني وسام مرسي وطارق حامد بينما شكل مركز لاعبي الوسط المهاجمين سواء من العمق أو عن طريق الأجنحة، الأكثر عددا في صفوف المنتخب المصري حيث ضم 7 لاعبين هم محمد صلاح وعمرو وردة ورمضان صبحي ومحمود تريزيغيه وعبد الله السعيد ومحمود شيكابالا ومحمود كهربا أكثر هذه الأسماء مع نجم الفريق وأمله الأول محمد صلاح، قدرة على اللعب كرأس حربة متقدم، أو كمهاجم مخفي يتبادل المراكز الهجومية مع باقي لاعبي الوسط..

في خط الهجوم جاءت المشكلة من وجهة نظر الكثيرين من المتابعين والخبراء حيث اعتمد كوبر على مهاجم صريح فقط وهو مروان محسن وقام باستبعاد المهاجم المصري الوحيد المتواجد في أوروبا حالياً وهو أحمد حسن كوكا المحترف في براغا البرتغالي والذي خاض مع فريقه في 3 مواسم 52 مباراة أحرز خلالها 16 هدفاً، كما خرج من القائمة أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي والذي أحرز 12 هدفاً الموسم الماضي في الدوري المحلي.

هل أخطأ كوبر؟

للوهلة الأولى يشعر من يقوم بالاطلاع على قائمة الفراعنة المشاركة في المونديال بعد غياب 28 عاماً أن كوبر يغالي بشدة في الاعتماد على الخطط الدفاعية إذ لم يضم سوى مهاجم وحيد مقارنة بـ9 مدافعين منهم 4 في مركز قلب الدفاع أحدهم ليس له أي خبرة دولية، ولكن المدافعين عن الرجل إضافة إلى كوبر ذاته رأيهم أن تكتيكه الذي يميل إلى الأداء الدفاعي بشكل واضح قد أهل المنتخب المصري إلى كأس أمم أفريقيا عقب غياب 3 بطولات متتالية وأن المنتخب نجح في التأهل إلى المباراة النهائية ثم كان الإنجاز الأكبر بقيادة الفريق إلى كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ مونديال 1990.

وللحق فإن كوبر لم يأت بأي جديد فهذه هي خطة لعبه منذ أن استلم دفة قيادة المنتخب، فعلى سبيل المثال في كأس الأمم الأفريقية الماضية، اعتمد كوبر تماماً على مهاجم وحيد هو مروان محسن ذاته وكان يلعب في خط الوسط الهجومي الثلاثي المعتاد تريزيغيه والسعيد وصلاح مع العلم أنه عند إصابة مروان محسن تم الاعتماد على كوكا ثم عندما أصيب كوكا عمد كوبر إلى الخطة الثانية وهي الاعتماد تماماً على الأجنحة حيث تم وضع كهربا في مركز رأس الحربة علماً بأنه صاحب هدف الفوز على المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا.

في تصفيات كأس العالم أيضاً وطوال فترة إصابة مروان محسن أشرك كوبر كوكا كمهاجم وحيد ثم قام بتغييره في بعض المباريات بعمرو جمال وهذا يعني أن الرجل سيعتمد الخطة ذاتها في المونديال، ومبرر كوبر واضح جداً وهو أنه يمتلك وفره من الهدافين في وسط الملعب فمحمود تريزيغيه أحرز الموسم المنصرم مع قاسم باشا التركي 13 هدفاً وكان من أبرز اللاعبين الأجانب في الدوري التركي الممتاز في موسمه الماضي، وعمرو وردة سجل 7 أهداف مع أتروميتوس اليوناني أما كهربا فقط أحرز 20 هدفاً في 44 مباراة خاضها مع الاتحاد السعودي خلال موسمين، فيما بالتأكيد يمثل محمد صلاح الدعامة الرئيسية للمنتخب مصر على الصعيد الهجومي خاصة أنه هداف الدوري الإنكليزي برصيد 32 هدفاً وأحد أبرز الأجنحة على الصعيد العالمي حالياً.

خطة مصر في غياب صلاح

تتعاظم آمال مشاركة محمد صلاح في المباراة الأولى لمصر في المونديال والتي ستقام يوم الجمعة 15 حزيران/يونيو القادم والتي ستكون أمام أقوى فرق المجموعة الأولى منتخب الأوروغواي إلا أنه حتى في حالة عدم اشتراكه فقد أكد كوبر أنه لن يغير من خطته بسبب غياب صلاح المحتمل بل سيعتمد على أحد البدائل المطروحة وهو إشراك شيكابالا في مركز الجناح الأيمن أو نقل تريزيغيه من مركز الجناح الأيسر إلى الأيمن مع الاعتماد على رمضان صبحي ليحل محل لاعب قاسم باشا في الجانب الأيسر.

ولكن السؤال الأهم هو .. هل طور كوبر أداءه الهجومي على أرض الواقع ليستطيع تعويض صلاح في حال تأكد غيابه؟، هل اعتمد كوبر خطة بديلة لتجربتها في حالة عدم وجود مروان محسن للإصابة أو للاستبعاد بسبب الإنذارات مثلاً .. الإجابة للأسف لا.

أسباب حقيقية تدعو للقلق

وأخيراً فإن على الرغم من واقعية كوبر ومنطقية مبرراته إلا أنه في الوقت ذاته يجب التنبيه على أن منافسي مصر في أمم أفريقيا ليسوا هم من سيواجهون الفراعنة في نهائيات كأس العالم وأن الفريق بحاجة شديدة وماسة لتطوير أداءه على الصعيد الهجومي، خاصة أن الأداء الدفاعي لم يحم منتخب مصر من استقبال شباكه 11 هدفاً تحديداً منذ مواجهة بوركينا فاسو في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا وحتى مباراة الكويت الودية، إضافة إلى أن العقم الهجومي بات واضحاً جداً في أداء المنتخب المصري الذي سجل هدفين فقط في المباريات الودية الأربع الأخيرة علماً بأنه لم يذق طعم الفوز رسمياً أو ودياً منذ الانتصار التاريخي في الثواني الأخيرة على الكونغو (2-1) والذي صعد بمصر إلى نهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018.

