فيفا يعلن قائمة الحكام في المونديال بحضور عديد الأسماء العربية

وضمت القائمة خمسة حكام عرب يمثلون كلا من مصر والسعودية والإمارات و البحرين إضافة إلى الجزائر وذلك من مجموع ستة وثلاثين حكما، إضافة إلى اختيار ثمانية أسماء عربية أخرى تشغل مهمة الحكم المساعد من أصل ثلاثة وستين.

وخلت اللائحة من أي حكم إنكليزي للمرة الأولى منذ ما قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

وكان اسم الحكم الأساسي الإنكليزي مارك كلاتنبرغ مدرجا في القائمة الأولية التي أعدها الفيفا قبل عامين، لكنه انسحب من اللائحة النهائية بعدما ترك الحكم العام الماضي ميادين الدوري الانكليزي الممتاز، وانتقل إلى المملكة العربية السعودية.

ويأتي غياب الحكام الإنكليز عن المونديال الروسي المقرر بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو، في ظل توتر شديد في العلاقات بين لندن وموسكو، على خلفية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في الرابع من آذار/مارس الحالي في إنكلترا.

واتهمت لندن موسكو بالمسؤولية عن هذا التسميم، وهو ما تنفيه روسيا. وأدت القضية إلى أزمة دبلوماسية حادة بين روسيا والدول الغربية، علما بأن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعلنت مقاطعة بلادها الدبلوماسية للمونديال الروسي على خلفية القضية نفسها.

في المقابل، تضمنت اللائحة النهائية الحكم الفرنسي كليمان توربان، والذي سيكون أول حكم فرنسي يقود مباراة في كأس العالم منذ مواطنه ستيفان لانوي الذي شارك في مونديال جنوب أفريقيا 2010.

وسيشهد مونديال روسيا استخدام تقنية مساعدة الحكام بالفيديو، وذلك للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم.

