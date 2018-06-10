فوز البرازيل على النمسا 3-صفر في تجربتها الاخيرة

وسجل غابرييل جيزوس (36) ونيمار (63) وفيليبي كوتينيو (69) الاهداف.

وشارك نيمار اساسيا في المباراة، وكان توج عودته الى الملاعب بعد غياب ثلاثة أشهر بسبب الاصابة بتسجيل هدف رائع في مرمى كرواتيا (1-صفر) الاحد الماضي في ليفربول.

وغاب نيمار اثر اصابته بكسر في قدمه في مباراة فريقه سان جرمان ضد مرسيليا في الدوري الفرنسي في 25 شباط/فبراير، وخضع لعملية جراحية، لكنه عاود التدريبات قبل حوالي ثلاثة اسابيع في معسكر منتخب بلاده.

وتبادل الطرفان السيطرة والفرص مع افضلية نسبية للنمسا، لكن البرازيل افتتحت التسجيل بعد ركلة ركنية ومتابعة ناجحة من لاعب مانشستر سيتي الانكليزي غابرييل جيزوس (36).

وفي الشوط الثاني، عزز نيمار بالهدف الثاني بعدما تلقى كرة داخل المنطقة من ويليان تابعها بيمناه في قلب المرمى (63).

وحسم كوتينيو النتيجة بشكل نهائي عندما سجل الهدف الثالث اثر تمريرة من زميله سابقا في ليفربول الانكليزي قبل انتقاله مطلع العام الى برشلونة الاسباني، روبرتو فيرمينو (96).

ويلعب منتخب ال"سيليساو" في المونديال ضمن المجموعة الخامسة التي تضم سويسرا وصربيا وكوستاريكا.

