منح النجم محمد صلاح مشجعي المنتخب المصري لكرة القدم جرعة أمل الأحد، بتأكيده أنه "واثق" من قدرته على المشاركة في مونديال 2018، وذلك غداة تعرضه لإصابة قوية في الكتف أثارت مخاوف من غيابه عنه.

وتعرض لاعب نادي ليفربول الإنكليزي لإصابة قوية في الكتف الأيسر خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، إثر احتكاك مع قائد ريال مدريد الإسباني المدافع سيرخيو راموس، بعد نصف ساعة من انطلاق المباراة (فاز بها ريال 3-1). وغادر صلاح أرض الملعب الأولمبي في كييف متألماً وباكياً، ما أثار قلقاً حول جاهزية صلاح للمونديال (14 حزيران/يونيو-15 تموز/يوليو)، وعاصفة من الانتقادات بحق راموس على مواقع التواصل.

إلا أن صلاح سعي إلى طمأنة نحو 100 مليون مصري يعلقون عليه كل الآمال في المونديال الأول الذي سيشاركون به بعد غياب 28 عاماً.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e — Mohamed Salah (@MoSalah) May 27, 2018

وقال بعد ظهر الأحد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، هي الأولى له منذ ليل أمس، "كانت ليلة صعبة جداً، إلا إنني مقاتل. على رغم الصعاب، أنا واثق من أنني سأكون في روسيا وسأجعلكم جميعاً فخورين".

أضاف "حبكم ودعمكم سيمنحاني القوة التي أحتاج إليها".

ويشكل صلاح الذي قدم موسماً لافتاً مع ناديه الإنكليزي هذا الموسم، أبرز أمل لمنتخب "الفراعنة" في مونديال روسيا، والذي سيكون الأول للمنتخب منذ العام 1990، والثالث في تاريخه.

وانعكست إصابة صلاح صدمة واضحة على المصريين الذين تابعوا المباراة ليل السبت في المقاهي والأماكن العامة.

إلا أن إدارة المنتخب سعت ليل السبت الأحد إلى طمأنة المشجعين.

وأعرب رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة عن ارتياح بعثة المنتخب من نتائج الفحوصات التي أجريت لمحمد صلاح.

أعرب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم عن ارتياح بعثة المنتخب الوطني للنتيجة التي انتهت إليها فحوصات محمد صلاح ووجه الجهاز الإداري والطبي للمنتخب بمواصلة التنسيق مع ليفربول للاتفاق على البرنامج العلاجي لصلاح وبذل كل المحاولات الممكنة للحاق اللاعب بالمباراة الأولى في كأس العالم. pic.twitter.com/cxYIeTUnxx — EFA.eg (@EFA) May 27, 2018

وأورد الاتحاد المصري عبر فيسبوك "أفاد المسؤولون بالنادي الإنكليزي في آخر اتصال أنه تم إجراء الأشعة على كتف صلاح وأظهرت نتيجتها أن اللاعب أصيب بجزع في أربطة مفصل الكتف"، ناقلاً عن طبيب المنتخب محمد أبو العلا "تفاؤله بأن يلحق صلاح بمباريات كأس العالم".

وأتى الموقف المصري بعد إعلان مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب إن إصابة صلاح "خطرة، خطرة فعلاً".

أضاف "هناك أمر ما في الكتف أو عظمة الترقوة (...) الأمور لا تبدو جيدة"، متابعاً "خسرنا لاعباً هاماً وربما منتخب مصر خسر لاعباً مهماً في كأس العالم".

"جريمة" راموس بحق "النسر"

وأظهرت اللقطات التلفزيونية لما بعد نهاية المباراة، خروج صلاح من غرف تبديل الملابس وقد ربط كتفه الأيسر.

وكان اللاعب قد سقط بداية إثر الاحتكاك مع راموس، قبل أن يخرج من أرض الملعب لفترة وجيزة ويعود محاولاً إكمال المباراة، لكنه سرعان ما سقط أرضاً مجدداً والدموع تنهمر من عينيه مع إدراكه لعدم قدرته على المتابعة.

ووجد اللاعب الإسباني نفسه في خضم حملة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المستخدمين في مصر والعالم العربي، استخدم العديد منهم كلمات لاذعة في وصفه.

كما دعا مستخدمون إلى حرمانه من مزاولة كرة القدم، بينما أطلق آخرون عريضة الكترونية تطالب الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) بتغريم اللاعب على ما قام به، جمعت عشرات الآلاف من التواقيع.

وعلّق راموس فجر الأحد على ما جرى بينه وبين صلاح، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" باللغتين الإنكليزية والإسبانية.

وقال "أحياناً ترينا كرة القدم جانبها الجيد، وفي أحيان أخرى ترينا الجانب السيء. قبل كل شيء، نحن زملاء محترفون"، متمنياً للنجم المصري الشفاء العاجل، ومضيفاً أن "المستقبل ينتظرك".

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 27, 2018

وبدا خلال الاحتكاك وكأن راموس تعمد لف ذراعه حول ذراع صلاح، قبل أن يقوم بإسقاطه أرضاً والسقوط فوقه. ولم يحتسب حكم المباراة الصربي ميلوراد مازيتش أي خطأ في الاحتكاك.

ورأى النجم المصري السابق محمد أبو تريكة إن ما قام به راموس هو "جريمة".

وقال أبو تريكة الأحد عبر حسابه على "تويتر" إن صلاح "هو نسر العلم المصري ولا يصح أن يتواجد العلم المصري في روسيا بدون نسره. محمد صلاح هو ملهمنا سيتجاوز كل حاجة في سبيل فرحتنا".

هو نسر العلم المصري ولا يصح أن يتواجد العلم المصري في روسيا بدون نسره .محمد صلاح هو ملهمنا سيتجاوز كل حاجة في سبيل فرحتنا حفظه الله وحفظ مصر — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 27, 2018

وقدم صلاح موسماً رائعاً سجل خلاله 44 هدفاً في مختلف المسابقات، وتصدر هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز مع 32 هدفاً، محطماً بذلك الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم من 38 مباراة. كما اختير أفضل لاعب في "البريمييرليغ" من قبل رابطة اللاعبين ورابطة الدوري ومحرري كرة القدم.

وكان صلاح قد اختير أيضاً كأفضل لاعب افريقي لعام 2017، لاسيما بعد دوره الحاسم في قيادة منتخب بلاده إلى المونديال.

وأوقعت القرعة المنتخب في المجموعة الأولى مع روسيا والأوروغواي والسعودية. وكان رئيس تحرير موقع "يلا كورة" المتخصص كريم سعد قد قال لوكالة فرانس برس في وقت سابق الأحد، أن فرص عبور المنتخب المصري الدور الأول في غياب صلاح ستكون "شبه معدومة".

وانعكس نجاح صلاح في الميدان خلال الأشهر الماضية، تهافتاً على "وجهه الدولي" في مصر. وتوترت العلاقة بين اللاعب والاتحاد المصري في الفترة الماضية على خلفية استخدام غير مشروع لحقوق الصورة العائدة له، قبل ان تجد القضية طريقها الى الحل.

ويخوض المنتخب مباراته الأولى في المونديال في 15 حزيران/يونيو ضد الأوروغواي، والذي يصادف عيد ميلاد صلاح الـ 26.