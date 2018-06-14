كأس العالم روسيا FIFA 2018

موعد مباراة المغرب وايران

رجال المدرب الفرنسي "هيرفي رونار" يدركون أهمية النقاط الثلاث في المبارة الاولى لتعزيز الحظوظ في التأهل إلى الدور الثاني في مجموعة صعبة تضمّ أيضا منتخبي البرتغال وإسبانيا.

فيما يسعى أبناء المدرب "كارلوس كيروش" إلى تحقيق نتيجة إيجابية، رغم أن استعداداتهم اصطدمت بعدة عراقيل كرفض شركة "نايكي" تزويد اللاعبين بالأحذية الرياضية، بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، إضافة إلى إلغاء مباراتين وديتين كان من المقرر إقامتهما استعدادا لكأس العالم روسيا FIFA 2018.

ماذا قال مدرب المنتخب المغربي قبل مواجهة المنتخب الإيراني الجمعة ؟

أكد الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي أن المباراة ستكون صعبة ولا تقـل أهمّية عن مبارتي إسبانيا والبرتغال.

ماذا قال قائد المنتخب المغربي المهدي بن عطية قبل المواجهة الأولى في كأس العالم ؟

صرّح قائد المنتخب المغربي المهدي بن عطية بأن أسود الأطلس مطالبون بالظهور بوجه مُشرّف يمنحهم الاحترام الواجب لهم.

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