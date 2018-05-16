ساوثغيت يستبعد هارت وويلشير من تشكيلة إنكلترا

وسيغيب اللاعبان عن المونديال المقام في روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو، بينما استدعى مدرب منتخب "الأسود الثلاثة" الظهير الأيمن لليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد (19 عاما) إلى التشكيلة التي غلب عليها طابع الشباب.

وحل حارس مرمى بيرنلي نيك بوب بدلاً من هارت (31 عاماً) والذي يعد من أكثر اللاعبين خبرة مع المنتخب الإنكليزي بعدما خاض 75 مباراة معه، آخرها ضد البرازيل في تشرين الثاني/نوفمبر، إلا انه سقط من حسابات ساوثغيت بعدما أمضى الموسم معاراً إلى وست هام الذي أنهى الموسم في المركز 13 في ترتيب الدوري الانكليزي الممتاز، بينما توج فريقه الأساسي مانشستر سيتي بلقب الدوري.

كما استدعى ساوثغيت مدافع تشيلسي غاري كايهل، واستبعد لاعب ليفربول آدم لالانا الذي عاد حديثاً إلى الملاعب بعد غياب لفترة بسبب الإصابة.

وقال ساوثغيت الأربعاء "اعتقد أن هذه تشكيلة يمكنها أن تثير حماسنا، هذه مجموعة شابة، إلا أنها تضم أيضاً لاعبين من ذوي الخبرة، لذا أعتقد ان توازن التشكيلة جيد، لجهة الخبرة والشخصية وتوازن المراكز".

وشدد على عملية اختيار اللاعبين تمت "على مدى الأشهر الماضية، وليس فقط الأسابيع الأخيرة، نعتقد أن الفريق يتحسن ونريد أن نواصل ذلك".

وتواجه إنكلترا بنما وتونس وبلجيكا في المجموعة السابعة، وتخوض مباراتها الأولى في 18 حزيران/يونيو ضد تونس.

في ما يأتي تشكيلة اللاعبين الـ 23

حراسة المرمى: جاك باتلاند (ستوك سيتي)، جوردان بيكفورد (إيفرتون)، نيك بوب (بيرنلي)

الدفاع: كايل ووكر (مانشستر سيتي)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، هاري ماغواير (ليستر سيتي)، كيران تريبييه (توتنهام هوتسبر)، داني روز (توتنهام هوتسبر)، آشلي يونغ (مانشستر يونايتد)، فيل جونز (مانشستر يونايتد)، غاري كايهل (تشلسي)، ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول)

الوسط: إيريك داير (توتنهام)، ديلي آلي (توتنهام)، جيسي لينغارد (مانشستر يونايتد)، جوردان هندرسون (ليفربول)، روبن لوفتوس-تشيك (كريستال بالاس)، فابيان ديلف (مانشستر سيتي).

الهجوم: جايمي فاردي (ليستر)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، هاري كاين (توتنهام)، داني ويلبك (أرسنال)