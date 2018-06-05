رونالدو يلتحق بالمعسكر التدريبي للمنتخب البرتغالي

كاميرات المصورين تابعت النجم الأول لمنتخب البرتغال، والمتوج بدوري أبطال أوروبا رفقة الفريق الملكي ريال مدريد، حيث التحق بالمعسكر التدريبي وسط إشاعات تتحدث عن إمكانية رحيله عن فريقه الإسباني ومن المتوقع أن يشارك كريستيانو في مباراة منتخبه الودية أمام الجزائر قبل السفر إلى روسيا اسعداداً لكأس العالم روسيا FIFA 2018.

كما أثنى جواو موتينيو لاعب خط وسط المنتخب البرتغالي على زميله رونالدو، واصفاً إياه باللاعب الكبير والذي يقدم دائماً الإضافة للفريق وقد قلَّل موتينيو من أهمية الشائعات التي راجت حول فرضية انتقاله من ريال مدريد في الفترة القادمة، مؤكداً أن الجميع مركز على المونديال.

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