رفض استئناف الحدادي للعب مع المغرب

وكان الحدادي (22 عاماً) الذي لعب مع المنتخب الإسباني الأول مباراة واحدة في أيلول/سبتمبر 2014 ضد مقدونيا (5-1) ضمن تصفيات كأس أوروبا 2016، يأمل في نقض القرار الصادر في 13 آذار/مارس عن الاتحاد الدولي "فيفا" والقاضي بمنعه من اللعب للمغرب الذي يحمل جنسيته أيضاً.

إلا أن المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها، أعلنت في بيان صادر اليوم أنها "رفضت الاستئناف المقدم بالاشتراك بين اللاعب منير الحدادي والاتحاد المغربي لكرة القدم، ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وأضافت أن القرار الصادر عن الفيفا "تم تثبيته، وطلب تغيير الجنسية الرياضية لمنير الحدادي من الإسبانية إلى المغربية لا يزال مرفوضا".

وأشارت المحكمة الى انها عقدت جلسة استماع اليوم، وبعد المناقشة أصدرت قرارها برفض الاستئناف، وأنها ستعلن الأسباب في الوقت الملائم.

وكان الحدادي يمني النفس بخوض مونديال روسيا مع المغرب الذي يشارك في المجموعة الثانية إلى جانب إسبانيا بالذات والبرتغال بطلة اوروبا وإيران.

وولد الحدادي في مدريد من أب مغربي مهاجر وصل إلى اسبانيا حين كان في الثامنة عشرة من عمره.

ولعب الحدادي في الفئات العمرية لبرشلونة من 2011 حتى 2014 قبل أن يشق طريقه إلى الفريق الأول الذي خاض معه 26 مباراة في الدوري، قبل اعارته في آب/أغسطس 2016 إلى المنافس المحلي فالنسيا لموسم واحد، وفي أيلول/سبتمبر 2017 الى ألافيس.

