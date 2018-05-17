ديشان يكشف عن القائمة النهائية لمنتخب فرنسا في مونديال 2018

وغابت بعض الاسماء عن القائمة الاساسية وابرزهم ادريان رابيو (باريس سان جيرمان) وديمتري باييه (اولمبيك مرسيليا) والكسندر لاكازيت (ارسنال الانكليزي) ووسام بن يدر (اشبيلية الاسباني)و كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني).

وهنا قائمة الـ 23 لاعبا:

- حراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام هوتسبر الإنكليزي)،ألفونس أريولا (باريس سان جيرمان)، ستيف مانداندا (مرسيليا).

-المدافعون: صامويل أومتيتي (برشلونة الإسباني)، بنجامان بافار (شتوتغارت الألماني)، بنجامان مندي (مانشستر سيتي الانكليزي)، عادل رامي (أولمبيك مرسيليا)، بريسنل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)، جبريل سيديبيه (موناكو)، رافايل فاران (ريال مدريد الإسباني)، لوكاس هيرنانديز (اتلتيكو مدريد الاسباني).

- لاعبو الوسط: نغولو كانتي (تشلسي الإنكليزي)، بلاز ماتويدي (يوفنتوس الإيطالي)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، توماس ليمار (موناكو)، كورنتان توليسو (بايرن ميونيخ الألماني)، ستيفان نزونزي (اشبيلية الاسباني).

-المهاجمون: نبيل فقير (ليون)، أوليفييه جيرو (تشيلسي الإنكليزي)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، فلوريان توفان (مرسيليا)، عثمان ديمبيلي (برشلونة الاسباني)، توماس ليمار (موناكو).