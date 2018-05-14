تيتي يعلن تشكيلة البرازيل الرسمية ويستدعي نيمار

وكانت إصابة نيمار بكسر في مشط القدم اليمنى، قد شكلت مصدر قلق للمشجعين البرازيليين حول جاهزية أغلى لاعب في العالم لخوض غمار النهائيات، بعدما غاب عن فريقه منذ أواخر شباط/فبراير.

وخلت التشكيلة من المفاجآت وكان زميل نيمار في باريس سان جرمان داني ألفيش الغائب الأبرز في خط الدفاع بعد إصابته في نهائي مسابقة كأس فرنسا التي توج بها النادي الباريسي بالفوز على ليزيربييه من الدرجة الثالثة 2-صفر.

وفضل تيتي والاتحاد البرازيلي عدم المخاطرة بضم ألفيش إلى التشكيلة، رغم إمكانية تعافيه من الآن وحتى المباراة الأولى للبرازيل في نهائيات روسيا ضد سويسرا في 17 حزيران/يونيو.

وتلعب البرازيل في نهائيات روسيا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً كوستاريكا وصربيا.

وكان طبيب المنتخب البرازيلي البروفسور رودريغو لاسمر شدد على أن هدف نيمار بأن يكون اللاعب "جاهزاً بنسبة مئة بالمئة" للالتحاق بفريق تيتي عندما يبدأ معسكره التدريبي الأخير قبل المونديال" في 21 أيار/مايو.

وفي ظل الاطمئنان على وضع اللاعب الذي كلف سان جرمان 222 مليون يورو الصيف الماضي لفك ارتباطه ببرشلونة، سيحاول تيتي تعويض غياب المخضرم ألفيش (35 عاما)، بفاغنر (كورنثيانس) ودانيلو (مانشستر سيتي الإنكليزي) رغم أنهما لا يتمتعان بقدراته وخبرته.

ويسعى المنتخب البرازيلي الباحث عن لقبه العالمي السادس، إلى تعويض الخيبة التي اختبرها قبل أربعة أعوام على أرضه حين انتهى مشواره في نصف النهائي بخسارة تاريخية مذلة أمام المانيا 1-7، ثم أتبعها بأخرى ضد هولندا صفر-3 في مباراة تحديد المركز الثالث.





تشكيلة الـ23 لاعباً:

لحراسة المرمى: أليسون (روما الإيطالي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي)، كاسيو (كورنثيانس)

للدفاع: دانيلو (مانشستر سيتي الإنكليزي)، فاغنر (كورنثيانس)، مارسيلو (ريال مدريد الإسباني)، فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ميراندا (إنتر ميلان الإيطالي)، ماركينيوس وتياغو سيلفا (باريس سان جرمان الفرنسي)، جيروميل (غريميو).

للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني)، فرناندينيو (مانشستر سيتي الإنكليزي)، باولينيو (برشلونة الإسباني)، ريناتو أغوستو (بكين غوان الصيني)، فريد (شاختار دانييتسك الأوكراني)، فيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني)، ويليان (تشيلسي الإنكليزي).

للهجوم: نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي)، غابريال جيزوس (مانشستر سيتي الإنكليزي)، روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنكليزي)، دوغلاس كوستا (يوفنتوس الإيطالي)، تايسون (شاختار دانييتسك الأوكراني).

