مباراة تونس و إسبانيا هي ثالث لقاء ودي للمنتخب التونسي بعد حصيلة إيجابية أمام المنتخبين البرتغالي والتركي.

الفرصة ستكون مواتية لنسور قرطاج لقياس جاهزيتهم، فالمنافس الإسباني أفضل اختبار قبل البداية لكن مع تفادي أي إصابات قد تربك مخططات المدرب نبيل معلول الذي يدرك مسبقا التشكيلة التي سيعتمد عليها في أول مباراة يوم 18 حزيران الجاري أمام المنتخب الإنكليزي.

كما ستعطي هذه المواجهة الفرصة للمدرب نبيل معلول مزيد من الوقت لإصلاح بعض الهفوات الدفاعية أمام منتخب إسباني يجيد الضغط على منافسيه طيلة التسعين دقيقة.

في الجهة المقابلة، اطمئن المنتخب الإسباني على مقر إقامته في أكاديمية كراسنودار الرياضية التي تضم أحدث التجهيزات وأكثر المرافق حداثة وشمولاً في روسيا. وأصر الإسبان على اختيار مقر الاقامة بدقة كبيرة حتى لا يكرروا أخطاء مونديال البرازيل حيث عانى منتخب لاروخا من مشاكل كثيرة اثرت على مروده العام. وفيما يخص أخبار أبطال العالم 2010 فالتقارير تؤكد تعافي بوسكيتس فيما تحوم الشكوك حول جاهزية كارفاخال لمباراة منتخب بلاده الأولى.

المنتخب الإسباني سيواجه المنتخب التونسي من أجل أخذ صورة شاملة قبل المواجهة مع المغرب يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

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