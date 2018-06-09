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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كأس العالم روسيا FIFA 2018

تونس تبث الشك في إسبانيا رغم الهزيمة

من قبل
0:37 دقيقة

أنهى منتخب تونس لكرة القدم استعداداته لنهائيات مونديال 2018 في روسيا بخسارة مشرفة أمام نظيره الإسباني صفر-1 السبت في مدينة كراسنودار الروسية.

وسجل ياغو أسباس الهدف الوحيد في الدقيقة 85 بعد أن تلقى كرة مناسبة داخل المنطقة من دييغو كوستا تابعها بيسراه من مسافة قريبة في مرمى أيمن المثلوثي.

وتأتي خسارة تونس التي تلعب ضمن المجموعة السابعة في المونديال إلى جانب بلجيكا وانكلترا وبنما، بعد تعادلين مع البرتغال 2-2 وتركيا صفر-صفر.

من جانبها، حققت إسبانيا المرشحة دائماً للمنافسة على اللقب، فوزاً صعبًا على تونس بعد تعادلها مع سويسرا 1-1.

واختلف مستوى إسبانيا التي تلعب ضمن المجموعة الثانية مع البرتغال والمغرب وإيران، في فترة الاعداد الأخيرة عما كانت عليه حال أدائها قبل شهرين حيث تغلبت على الأرجنتين وصيفة البطلة 6-1 في آذار/مارس الماضي. 

منتخب تونس منتخب إسبانيا