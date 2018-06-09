تونس تبث الشك في إسبانيا رغم الهزيمة

وسجل ياغو أسباس الهدف الوحيد في الدقيقة 85 بعد أن تلقى كرة مناسبة داخل المنطقة من دييغو كوستا تابعها بيسراه من مسافة قريبة في مرمى أيمن المثلوثي.

وتأتي خسارة تونس التي تلعب ضمن المجموعة السابعة في المونديال إلى جانب بلجيكا وانكلترا وبنما، بعد تعادلين مع البرتغال 2-2 وتركيا صفر-صفر.

من جانبها، حققت إسبانيا المرشحة دائماً للمنافسة على اللقب، فوزاً صعبًا على تونس بعد تعادلها مع سويسرا 1-1.

واختلف مستوى إسبانيا التي تلعب ضمن المجموعة الثانية مع البرتغال والمغرب وإيران، في فترة الاعداد الأخيرة عما كانت عليه حال أدائها قبل شهرين حيث تغلبت على الأرجنتين وصيفة البطلة 6-1 في آذار/مارس الماضي.