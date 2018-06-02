تعادل جديد لمنتخب "نسور قرطاج"

وبادر المنتخب التركي الغائب عن نهائيات كأس العالم بالتهديف عبر لاعبه سينك توسون مهاجم ايفرتون الانكليزي (54 من ركلة جزاء) وبعد دقيقتين عادل أنيس البدري الكفة لمنتخب تونس من تسديدة رائعة استقرت في المرمى التركي.

وفي الدقيقة (79)، منح الفرجاني ساسي الاسبقية لنسور قرطاج من هدف مباغت، لكن بيركاي أوزكان لاعب شتوتغارت الألماني عاد وعادل النتيجة لمنتخب بلاده قبل دقيقة من نهاية الوقت القانوني.

وبعد هدف التعادل لتركيا توقفت المباراة بسببب اجتياح الجماهير لارضية الملعب.

وكان منتخب نسور قرطاج- الذي سيخوض اخر لقاء ودي ضد اسبانيا يوم 9 يونيو في روسيا- تعادل بالنتيجة ذاتها في المباراة الماضية أمام البرتغال.

وتلعب تونس في المجموعة السابعة الى جانب انكلترا وبلجيكا وبنما.