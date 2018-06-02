تعادل باهت بين بلجيكا والبرتغال

وجاء أداء بلجيكا المرشحة لتكون الحصان الأسود في كأس العالم روسيا 2018 والبرتغال بطلة أوروبا، ضعيفاً مما قد يشكل دافعاً إضافياً لمنتخبي تونس والمغرب توالياً.

ولعبت بلجيكا بتشكيلتها الأولى من البداية المعززة بنجوم من حجم إيدين هازارد وروميلو لوكاكو وكورتوا، إلا أنّ الإسباني روبيرت مارتينيز مدرب بلجيكا أجرى ستة تبديلات في الشوط الثاني مانحاً الفرصة لفيلايني ويانوزاي وناصر الشادلي وغيرهم.

في المقابل بدأ فيرناندو سانتوس بالقائمة التي قد تكون أساسية في كأس العالم باستثناء نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو الذي سيلتحق بمنتخب بلاده لاحقاً.

وتلعب بلجيكا في المجموعة السابعة بجوار تونس وإنكلترا وبنما، فيما تقع البرتغال بالمجموعة الثانية رفقة إسبانيا والمغرب وإيران.