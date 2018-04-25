تشامبرلين يغيب عن كأس العالم روسيا FIFA 2018

وجاء الخبر في بيان رسمي نشره نادي ليفربول على موقعه الإلكتروني، مؤكداً أن الإصابة بلا شك ستحرم اللاعب من إكمال الموسم مع الفريق.

يذكر أن ليفربول قطع نصف الطريق نحو نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه أمس ذهاباً 5-2.



وجاءت اصابة لاعب الوسط الانكليزي في ركبته اليمنى بعد مرور ربع الساعة الأول من الشوط الأول خلال لعبة مشتركة مع مدافع روما الصربي الكسندر كولاروف، وطلب المسعفون تبديله من شدة الألم فحل محله الهولندي جورجينو فينالدوم.

وتقام نهائيات المونديال الذي تستضيفه روسيا من 14 حزيران/يونيو ولغاية 15 تموز/يوليو، ويلعب منتخب إنكلترا في المجموعة السابعة إلى جنب بلجيكا وتونس وبنما.