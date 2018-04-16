بيليه يتحدث عن نيمار ومنتخب البرازيل في مونديال روسيا

وقال بيليه رداً على سؤال بشأن أغلى لاعب في العالم "اعتقد أنه سيكون في حالة جيدة في كأس العالم لأن اصابته ليست سيئة جداً"، مضيفاً "أعتقد أنه لاعب مهم جداً بالنسبة إلى البرازيل، من دون شك".

ويغيب نيمار عن الملاعب منذ تعرضه في نهاية شباط/فبراير لكسر في مشط القدم اليمنى خلال مباراة مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، ما اضطره لإجراء جراحة في مطلع آذار/مارس في البرازيل. وقال طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمر الذي أجرى الجراحة، أن نيمار يحتاج إلى فترة تعاف تمتد ما بين شهرين ونصف شهر، وثلاثة أشهر.

وتعول البرازيل بشكل أساسي على نيمار لقيادة مسعاها إلى لقب عالمي سادس، في مونديال روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وأعرب بيليه (77 عاماً) عن ثقته بقدرة منتخب بلاده على إحراز اللقب السادس، علما أنه سبق له إحرازه مع "السلساو" ثلاث مرات أعوام 1958، 1962، و1970، مؤكدا في الوقت نفسه ان كرة القدم "صندوق مفاجآت".

أضاف "بالطبع أريد ان تتوج البرازيل بكأس العالم (...) أنا واثق لأن

المدرب تيتي أتيح له وقت لإعداد الفريق. لدينا العديد من اللاعبين الممتازين في أوروبا. المشكلة هي جمع الفريق. أعتقد سنحظى بمنتخب جيد في كأس العالم المقبلة".

وأكد انه "في حال أردت الفوز باللقب، يجب ان تكون جيدا ومستعدا"، مضيفا "للأسف لم نحقق نتيجة جيدة في كأس العالم الأخيرة (...) لكن هذا منتخب جديد. المدرب جيد في العمل مع اللاعبين الشبان، هو أشبه بمحلل نفسي، وأعتقد اننا سنحظى بمنتخب جيد".

وبلغت البرازيل نصف نهائي مونديال 2014 على أرضها، إلا أنها تلقت خسارة تاريخية بنتيجة 1-7 أمام المنتخب الألماني الذي توج باللقب.

وتواجد "الجوهرة السوداء" في دبي الأحد حيث تولى الاشراف على فريق من النجوم السابقين، خاض مباراة ودية ضد نجوم آخرين أشرف عليهم المدرب الإيطالي مارتيشلو ليبي.

في ما يأتي نص الحوار:



س: هل تعتقد أن البرازيل قادرة على الفوز بالمونديال المقبل؟

ج: بالطبع أريد ان تتوج البرازيل بكأس العالم. لكن كرة القدم هي أشبه بصندوق مفاجآت. أنا واثق لأن تيتي المدرب الجديد أتيح له وقت لإعداد الفريق. لدينا العديد من اللاعبين الممتازين في أوروبا. المشكلة هي جمع الفريق. اعتقد سنحظى بمنتخب جيد في كأس العالم المقبلة".



* من هي المنتخبات المرشحة للفوز؟

ج: بعض المنتخبات اعتاد على تقديم أداء جيد خلال المونديال. الأرجنتين وألمانيا وإنكلترا وفرنسا هي من المنتخبات المرشحة. ولكن في العمق لا يهم الأمر كثيراً. من أجل الفوز بكأس العالم لا يكفي فقط أن يكون لدينا منتخب جيد، ولكن يجب أن يتم التحضير بشكل جيد.



* ما زال نيمار يتعافى بعد العملية الجراحية التي خضع لها. هل تحدثت إليه مؤخراً، وهل تعتقد أن البرازيل في إمكانها الفوز باللقب في غيابه؟

ج: أعتقد أنه لاعب مهم جداً بالنسبة إلى البرازيل، من دون شك (...) لا نعرف ماذا سيحصل تحديداً ولكن أعتقد اعتقد أنه سيكون في حالة جيدة في كأس العالم لأن اصابته ليست سيئة جداً. لم أحصل على الوقت للتحدث معه لأنه لم يكن في البرازيل عندما كنت أنا. أتمنى له أن يحصل على الفرصة ذاتها التي حصلت عليها في المونديال".



* ماذا عن اللاعبين الشبان في المنتخب مثل غابريال جيزوس وفينيسيوس؟

ج: لدينا العديد من اللاعبين الشبان في البرازيل الذين عرفوا النجاح، أما البعض الآخر فكانت حظوظهم أقل. ولكن أعتقد هذه المرة أننا سنحصل على فترة تحضير جيدة لكل هؤلاء اللاعبين الشبان. لسوء الحظ، خلال المونديال السابق لم تكن البرازيل في قمة مستواها (خسرت أمام ألمانيا 1 - 7 في الدور نصف النهائي). لكن هذا منتخب جديد. المدرب جيد في العمل مع اللاعبين الشبان، هو أشبه بمحلل نفسي، وأعتقد أننا سنحظى بمنتخب جيد".



س: ترددت الكثير من التقارير عن حالك الصحية في الفترة الماضية.

ج: أشعر انني بصحة جيدة بفضل الله، لكنني لن أتمكن من خوض غمار المونديال المقبل (ضاحكاً). ولكني أشعر أني بحالة صحية جيدة. أستغل هذه المناسبة لأشكر كل الذين يرسلون لي الرسائل (...) الجميع سأل عمّا حصل معي. حقيقة الأمر إنني كنت أعاني من اصابة وخضعت لعملية جراحية في وركي (...) وعانيت من مشكلة صغيرة مع الغضروف (الأيسر). حاليا تسير الأمور بشكل جيد وأنا بصحة جيدة.

