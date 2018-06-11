بلجيكا تطمئن جماهيرها بفوز عريض على كوستاريكا

وبعد أن وجد نفسه متخلّفاً في الدقيقة 24 بهدف لبراين رويز، ردّ فريق "الشياطين الحمر" وأدرك التعادل عبر درايس مرتنز (31) بتمريرة من إدين هازار الذي كان أيضاً خلف هدف التقدم الذي سجله نجم المباراة روميلو لوكاكو قبل نهاية الشوط الأول (42).

وفي بداية الشوط الثاني، عزّز لوكاكو نفسه تقدم بلاده بعدما أضاف مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي الهدف الثالث برأسية إثر تمريرة من ناصر الشاذلي (50)، قبل أن يوجّه البديل ميتشي باتشواي الضربة القاضية لكوستاريكا بإضافة الهدف الرابع بتمريرة من لوكاكو بالذات (64).

وكان رجال المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز فازوا على السعودية 4-صفر في آذار/مارس الماضي، قبل التعادل سلبياً مع البرتغال في الثاني من الشهر الحالي.

أمّا كوستاريكا، المشاركة أيضاً في النهائيات، فمُنيت بهزيمتها الخامسة من أصل المباريات الودية السبع التي خاضتها منذ انتهاء تصفيات الكونكاكاف المؤهلة إلى المونديال الروسي، مقابل فوزين على اسكتلندا (1-صفر) وأيرلندا الشمالية (صفر-3).

وتبدأ بلجيكا مشوارها في المجموعة السابعة الإثنين المقبل ضد بنما قبل أن تلتقي تونس ومن ثم انكلترا في 23 و28 الشهر الحالي، فيما تلعب كوستاريكا مباراتها الأولى في المجموعة الخامسة ضد صربيا الأحد ثم تلتقي البرازيل وسويسرا في 22 و27 الحالي.