الهدوء الذي يسبق المونديال !

محمد آنور قلمامي - موسكو

تصوير - سامر الرجال

على الرغم من الحدث البارز الذي طغى على مجريات اليوم باحتفال الوريث الأول للـ"اتحاد السوفياتي" باليوم الوطني أو ما يسمى بـ"يوم روسيا"، فلم تخل الشوارع الروسية من مظاهر المونديال.

واكتست موسكو عاصمة روسيا الاتحادية حلة جميلة قبل أيام من انطلاق عرس كرة القدم العالمية الذي ينتظره عشاق "الساحرة المستديرة" بفارغ الصبر.

انتشار أمني كبير

تسعى السلطات الروسية لإنجاح مونديال 2018 على جميع الأصعدة والتي من أهمها الجانب الأمني.

ويبدو أن روسيا العازمة على تنظيم كأس عالم تاريخية أخذت كل احتياطاتها الأمنية حتى يدور المونديال في أفضل الظروف بعيدا عن كل ما يمكن أن يعكّر صفو الحدث الكروي الأكبر في العالم.

وشهدت أغلب الشوارع والمناطق المتاخمة للمنشآت الرياضية والسياحية تواجداً أمنياً مكثفاً خلق جواً من الطمأنينة بين الجماهير التي توافدت على روسيا منذ أيام لمتابعة كأس العالم التي تنطلق الخميس من خلال مباراة الدولة المضيفة مع السعودية.

الجماهير تتوافد

بدأت أعداد الجماهير القادمة لمساندة منتخباتها في كأس العالم 2018 ترتفع شيئاً فشيئاً قبل ضربة البداية للمونديال الخميس المقبل.

وخلقت هذه الجماهير أجواءً رائعةً من خلال الأهازيج الرائعة التي أسعدت أصحاب الدار "الروس" كثيراً ولاقت تجاوباً كبيراً.

وكعادتها كانت الجماهير اللاتينية الأبرز خصوصاً الأرجنتين والبيرو التي حجز أنصارها عدداً كبيراً من تذاكر المونديال بشكل ملفت.

وفيما يلي بعض الصور من شوارع موسكو اليوم :