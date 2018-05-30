النجم المصري محمد صلاح يصل إلى فالنسيا لاستكمال عملية العلاج

صلاح الذي ظهر بمعنويات عالية لم يدل بأي تصريح لدى وصوله المطار. وسيخضع للعلاج من إصابته في الكتف في فالنسيا حسب قرار الطاقم الطبي.

وسيتوجه رئيس الاتحاد المصري هاني أبو ريدة رفقة طبيب المنتخب المصري الأربعاء إلى فالنسيا للقاء محمد صلاح والطاقم الطبي التابع لنادي ليفربول.

يأتي هذا في وقت ذكر فيه أحد أعضاء الطاقم الطبي بنادي ليفربول أن علاج محمد صلاح سيحتاج لفترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

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