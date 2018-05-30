المنتخب المغربي وطموح التألق في خامس مشاركة

بعد عشرين عاما من الغياب، يحط المنتخب المغربي الرحال بالأراضي الروسية و الأمل كبير في تحقيق مشاركة مميزة على غرار ما فعله عام 1986.

رفقة جيل كبير من اللاعبين، كأس العالم بالنسبة للمغاربة تأتي في ظروف مختلفة، فالأنظار موجهة للبلد بحكم طموحه الكبير في تنظيم مونديال 2026.

رجال الفرنسي هيرفي رونار وبعد تأهل صعب في آخر مباراة أمام الكوت ديفوار يريدون من المشاركة الخامسة في أكبر عرس كروي أن تكون مميزة، بوجود عدد كبير من اللاعبين المحترفين الذين حققوا الحلم بالتواجد في كأس العالم.

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