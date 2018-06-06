موعد مباراة مصر و بلجيكا اليوم :

مشاهدة مباراة مصر و بلجيكا فرصة سانحة لمشتركينا لمواكبة جاهزية المنتخب المصري، بدون نجمه الأول محمد صلاح، في آخر اختباراته الودية قبل السفر إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم روسيا FIFA 2018، عن طريق البث المباشر أو عبر الانترنت.

مباراة مصر وبلجيكا الساعة 21:45 بتوقيت مكة على قناة beIN SPORTS HD1.

وستكون هذه المباراة الاستعدادية الأخيرة لكتيبة المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر قبل التوجه إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم روسيا FIFA 2018، لذلك تعتبر هذه المواجهة محطة هامة للمدرب من أجل الوقوف على آخر التفاصيل واعتماد أسماء تشكيلته الأساسية التي سيخوض بها منافسات كأس العالم. ويسعى المنتخب المصري لتحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل في وديتيه الأخيرتين أمام كل من الكويت وكولومبيا.

كما أعرب مدرب المنتخب المصري هكتور كوبر عن تفاؤله حول تعافي النجم محمد صلاح من الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن المنتخب المصري يفتتح مشاركته في كأس العالم روسيا FIFA 2018 بلقاء منتخب أوروغواي في الخامس عشر من حزيران ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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