المنتخب التونسي خاض التدريبات بمعنويات عالية حيث سيلاقي المنتخب الإسباني السبت القادم على ملعب "كوبان" في "كراسنودار" قبل التوجه إلى مقر إقامته بالعاصمة موسكو ليتحول بعدها إلى مدينة "فولغاغراد" مسرح أولى مبارياته الرسمية ضد المنتخب الإنكليزي في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وفي مقابلة حصرية مع قنواتنا، أكد مدرب منتخب تونس نبيل معلول أن عناصر المنتخب ليست جاهزة بدنيا %100، مضيفا أن اختبار إسبانيا الودي سيكون مؤشرا على قياس مدى استعداد المنتخب التونسي للمونديال.

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