المنتخب التونسي يستعد بقوة و يتوجه إلى روسيا الخميس المقبل

وخاض نسور قرطاج حصتهم التدريبية بقيادة المدرب نبيل معلول على الملعب الأولمبي بالمنزه بمشاركة جميع اللاعبين.

ومن المقرر أن يتوجه المنتخب التونسي إلى روسيا الخميس المقبل على أن ينهي تحضيراته بلقاء ودي أخير ضد المنتخب الإسباني في التاسع من الشهر الجاري.

ويستهل المنتخب التونسي المونديال بمواجهة قوية أمام نظيره الإنكليزي ضمن المجموعة السابعة والتى تضم ايضا منتخبي بلجيكا وبنما.

اخر اخبار المنتخب التونسي :

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