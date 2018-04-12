حقق المنتخب التونسي صعوداً تاريخياً في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم، الصادر اليوم الخميس، فيما حافظت ألمانيا على مركز الصدارة أمام البرازيل.

وارتقى المنتخب التونسي 9 مراكزاً من المركز 23 إلى المركز 14 محققاً أفضل ترتيب في تاريخه، بفضل النتائج الجيدة التي حققها نسور قرطاج في المواجهتين الوديتين الأخيرتين.

وحقق المنتخب التونسي الفوز أمام إيران وكوستاريكا بالنتيجة ذاتها 1-صفر.

واحتل المنتخب التونسي بقيادة مدربه نبيل معلول المركز الرابع عشر، وحل قبل منتخبات عالمية متوجة بكأس العالم كأوروغواي (17) وإيطاليا (20).

ويلعب المنتخب التونسي في كأس العالم ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبت بلجيكا (3 عالمياً) وإنكلترا (12 عالمياً) وبنما (55 عالمياً).

واحتل المنتخب المغربي المركز 42 عالمياً، أما المنتخب المصري فجاء في المركز 46 عالمياً، فسما احتل المنتخب السعودي المركز الـ 70 عالمياً.

وحافظت ألمانيا على مركز الصدارة أمام البرازيل فيما تقدمت بلجيكا إلى المركز الثالث على حساب البرتغال والأرجنتين وتراجع المنتخب الإسباني إلى المركز الثامن.