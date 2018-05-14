وضمّت القائمة الأولية 29 لاعباً سيختار منها معلول يوم 4 حزيران/يونيو 23 لاعباً للمشاركة في مونديال روسيا القادم.

ويخوض المنتخب التونسي مواجهة ودية أمام البرتغال يوم 25 أيار/مايو القادم قبل الاعلان عن القائمة النهائية.

قائمة اللاعبين:

حراس المرمى:

أيمن المثلوثي - معز بن شريفية - معز حسن - فاروق بن مصطفى.

الدفاع

حمدي النقاز - ديلان براون - رامي البدوي - يوهان بن علون - صيام بن يوسف - ياسين مرياح - بلال المحسني – خليل شمام - أسامة الحدادي - علي معلول.

وسط الميدان

إلياس السخيري - محمد أمين بن عمر -غيلان الشعلالي - كريم لعريبي - الفرجاني ساسي - أحمد خليل - سيف الدين الخــاوي - محمد وائل العربي.

الهجوم

فخرالدين بن يوسف - أنيس البدري - بسام الصرارفي - أحمد العكايشي - وهبي الخزري - نعيم السليتي - صابر خليفة.