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دوري أبطال أوروبا
كأس العالم روسيا FIFA 2018

المنتخب التونسي - الإعلان عن القائمة الأولية

من قبل
0:41 دقيقة

أعلن مدرب المنتخب التونسي، نبيل معلول، عن القائمة الأولية للاعبين المدعوين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وضمّت القائمة الأولية 29 لاعباً سيختار منها معلول يوم 4 حزيران/يونيو 23 لاعباً للمشاركة في مونديال روسيا القادم.

ويخوض المنتخب التونسي مواجهة ودية أمام البرتغال يوم 25 أيار/مايو القادم قبل الاعلان عن القائمة النهائية.

قائمة اللاعبين:

حراس المرمى:

أيمن المثلوثي - معز بن شريفية - معز حسن - فاروق بن مصطفى.

الدفاع

حمدي النقاز - ديلان براون - رامي البدوي - يوهان بن علون - صيام بن يوسف - ياسين مرياح - بلال المحسني – خليل شمام - أسامة الحدادي - علي معلول.

وسط الميدان

إلياس السخيري - محمد أمين بن عمر -غيلان الشعلالي  - كريم لعريبي - الفرجاني ساسي - أحمد خليل - سيف الدين الخــاوي - محمد وائل العربي.

الهجوم

فخرالدين بن يوسف - أنيس البدري - بسام الصرارفي - أحمد العكايشي - وهبي الخزري - نعيم السليتي - صابر خليفة.

نبيل معلول المنتخب التونسي