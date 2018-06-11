المنتخب الإسباني يجري مرانه الأول قبل الموقعة الكبرى أمام البرتغال
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أجرى المنتخب الاسباني مرانه الأول في مقر اقامته في كراسنودار استعدادا لمباراته الأولى أمام نظيره البرتغالي، جولين لوبيتيغي مدرب المنتخب الاسباني يدرك تماما الخطر الذي يواجهه في المباراة الأولى أمام كريستيانو رونالدو ورفاقه ويحاول كسب ثقة جماهيره بعد عروض غير مطمئنة في التصفيات.
وستكون موقعة سوتشي يوم الجمعة المقبلة اختبارا حقيقا على قدرة لوبيتيغي على قيادة اسبانيا، وذكرت مصادر اعلامية اسبانية على خروج جيرارد بيكيه من التدريب بعد اصابته في ركبته.