المنتخب الإسباني يجري مرانه الأول قبل الموقعة الكبرى أمام البرتغال

وستكون موقعة سوتشي يوم الجمعة المقبلة اختبارا حقيقا على قدرة لوبيتيغي على قيادة اسبانيا، وذكرت مصادر اعلامية اسبانية على خروج جيرارد بيكيه من التدريب بعد اصابته في ركبته.