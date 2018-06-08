السعودية تخسر أمام ألمانيا ودياً بـ"مردود مقنع"

في المواجهة التي أقيمت في ليفركوزن، سجّل تيمو فيرنر (8) وعمر هوساوي (43 خطأ في مرماه) هدفي ألمانيا، وتيسير الجاسم (84) هدف السعودية.

وألحقت ألمانيا بطلة العالم، الخسارة الرابعة بالسعودية في خمس مباريات خاضتها الأخيرة استعداداً لنهائيات المونديال الروسي.

وكان "الأخضر" خسر أيضاً أمام بلجيكا برباعية نظيفة وأمام إيطاليا 1-2 وأمام البيرو 3-صفر وحقق فوزاً وحيداً على اليونان 2-صفر استعداداً لخوض غمار مونديال 2018 حيث سيلعب المباراة الافتتاحية ضد روسيا الدولة المضيفة في 14 الحالي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي الأوروغواي ومصر.

في المقابل، وضعت ألمانيا حداً لخمس مباريات توالياً لم تعرف فيها طعم الفوز وهي كانت أسوأ سلسلة لها منذ آذار/مارس عام 1988.

جدير بالإشارة، إلى أنّ هدف تيسير الجاسم هو الأول للسعودية في شباك ألمانيا في ثلاث مواجهات، كانت الأولى في شباط/فبراير عام 1998 وانتهت بفوز ألمانيا 3-صفر، والثانية في نهائيات كأس العالم عام 2002 في كوريا الجنوبية وانتهى بانتصار كاسح للمانشافت (8-0)، والثالثة ودية اليوم (2-1).