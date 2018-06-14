الجلاهمة : « المنتخب السعودي قادر على انتزاع نتيجة إيجابية أمام روسيا »

محمد أنور قلمامي

تصوير - سامر الرجال

وأعرب طارق الجلاهمة عن تفاؤله بإمكانية تحقيق المنتخب السعودي لنتيجة إيجابية بالنظر إلى قيمة المنافس الذي لم يبرهن طوال الفترة الإعدادية من خلال المباريات الودية التي خاضها عن حسن استعداده.

وأضاف محللنا أن المباراة الافتتاحية لها خصوصية دائماً وغالباً ما تكون صعبة على جل المنتخبات بيد أن الضغوط ستكون مسلطة أكثر على الفريق المضيف الذي يعاني من أزمة ثقة.

وتطرق الجلاهمة إلى أسباب تراجع المنتخب الروسي الذي فشل في تحقيق أي فوز ودي خلال الفترة الأخيرة إذ أرجعه إلى الإصابات العديدة في صفوفه فضلاً عن تغيير المدرب مما أربك حسابات « الروس ».

وأردف نجم الكرة الكويتية سابقاً أن السعودية أثبتت من خلال الوديات أنها قادرة على الوقوف أمام طموحات أصحاب الأض بعد العرض الجيد الذي قدمته خصوصاً أمام المنتخب الألماني مؤخراً.

وعن مفاتيح اللعب بالنسبة للأخضر السعودي عدّ الجلاهمة فهد المولد كمفتاح اللعب الرئيسي بجانب يحيى الشهري وسالم الدوسري.