البرازيل تكسب كرواتيا ونيمار

تغلبت البرازيل وديا على كرواتيا 2-0 اليوم الاحد في أنفيلد ليفربول إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وشهدت المباراة عودة نجم باريس سان جيرمان نيمار إلى الملاعب للمرة الأولى حين دخل احتياطياً ونجح في تسجيل هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 68 بعد مرواغة وتسديدة مذهلتين داخل المنطقة إثر تمريرة من كوتينيو. ودخل نيمار المباراة مع انطلاق الشوط الثاني مكان فرناندينيو.

وهو الهدف الـ54 لنيمار مع منتخب بلاده وبات على بعد هدف واحد من روماريو ثالث افضل الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي خلف بيليه (77) ورونالدو (62).

وأضاف مهاجم ليفربول فيرمينو الهدف الثاني بطريقة أروع عندما تلقى كرة عرضية من كاسيميرو داخل المنطقة فهيأها لنفسه على صدره ولعبها ساقطة فوق حارس مرمى موناكو الفرنسي دانيال سوباسيتش (90+3).

ولم يلعب نيمار منذ تعرضه الى اصابة بكسر في قدمه في مباراة فريقه سان جرمان ضد مرسيليا في الدوري الفرنسي في 25 شباط/فبراير اضطرته الى الخضوع الى عملية جراحية، لكنه عاود التدريبات قبل حوالي اسبوعين في معسكر منتخب البرازيل استعدادا لكأس العالم.

وكان مدرب البرازيل تيتي أكد عشية اللقاء أن نجم باريس سان جرمان سيشارك في المباراة الودية ضد كرواتيا، لكنه سيدخل كبديل في الشوط الثاني من اللقاء التحضيري لمونديال روسيا، معرب عن ثقته بمشاهدة نيمار في أفضل مستوياته في روسيا.

من جهته، قال نيمار "لست جاهزا بعد بنسبة مئة بالمئة. الامر يحتاج لبعض الوقت. لا زلت اشعر بالخوف قليلا، لكن امامنا بضعة ايام قبل بدء مشاركتنا"، مضيفا "احتاج الى مزيد من الوقت للتخلص من هذا الخوف، ولكنني جاهز للعب ولا شيء يمكن ان يوقفني عن ذلك. اشعر بأنني جيد بدنيا، وان قدمي على ما يرام. بالطبع يجب ان اتكيف مع بعض الامور لانني لا زلت اشعر بعدم راحة، الا ان ذلك لن يمنعني من اللعب".

وتخوض البرازيل مباراة ودية اخرى امام النمسا في العاشر من حزيران/يونيو الحالي، قبل بدء مشوارها في العرس العالمي ضمن المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا.