الاتحاد الياباني يقيل مدرب المنتخب وحيد خليلودزيتش

وتولى خليلودزيتش تدريب منتخب "السامواري" في آذار/مارس عام 2015، ونجح في قيادته إلى نهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018 المقررة من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو المقبلين.

إلا إن النتائج المخيبة التي حققها المنتخب في الآونة الأخيرة خلال المباريات الودية والأسلوب التدريبي للمدرب لقيا انتقادات حادة محلياً.

واضطر خليلودزيتش إلى نفي الشائعات حول إمكانية اقالته من منصبه في الأشهر الأخيرة وقال في أيلول/سبتمبر الماضي "إلى الذين يهاجمونني أقول: حظاً سيئاً لكم لكنني سأواصل القيام بعملي. إلى متى؟ سنرى".

أما نيشينو (63 عاماً)، فشغل حتى الآن منصب المدير الفني في الاتحاد الياباني. وقال رئيس الأخير كوزو تاشيما للصحافيين الاثنين "ارتأينا أن المدرب الجديد يجب أن يكون معينا من الداخل، نظراً إلى أنه يتبقى لنا شهران فقط على كأس العالم".

وكان نيشينو، اللاعب السابق، مهندس أكبر انتصار للكرة اليابانية عندما قاد المنتخب للتغلب على البرازيل 1-صفر في أولمبياد أتلانتا 1996، علماً أن السلساو كان يضم في صفوفه حينها النجمين رونالدو وروبرتو كارلوس.

ويؤخد على المدرب البوسني عدم تحليه بالدبلوماسية في مجتمع ياباني مهذب، ما خلق أجواء توتر بينه وبين اللاعبين. وأشارت صحيفة "هونشي" الرياضية إلى أن "الشعور بالتضامن مفقود" بين اللاعبين ومدربهم.

وشدد خليلودزيتش الذي أصيب خلال الحرب في البوسنة عام 1992 على أنه ليس "مستبداً"، مقراً بأن مقاربته الصريحة للامور قد "تجرح" بعض الاشخاص في اليابان.

يذكر إن خليلودزيتش نجح في قيادة الجزائر إلى الدور الثاني في مونديال البرازيل 2014 قبل أن يخسر المنتخب بصعوبة ضد ألمانيا بعد التمديد.

وتلعب اليابان في نهائيات مونديال روسيا في المجموعة الثامنة الى جانب منتخبات كولومبيا، بولندا والسنغال.