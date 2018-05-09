

وكشف سان جيرمان عبر موقعه الإلكتروني أن الفحوص التي خضع لها ألفيش في ركبته اليمنى أظهرت وجود "تمزق في الرباط الصليبي الأمامي مع التواء في الجهة الخلفية الخارجية (للرباط)".

وواصل "تحتاج حالته إلى علاج لثلاثة أسابيع على أقل تقدير قبل إعادة تقييمها وتحديد إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء جراحي".

وتعرّض ألفيش للإصابة الثلاثاء خلال المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا بين سان جيرمان وليزيربييه (درجة ثالثة)، والتي انتهت لصالح فريق العاصمة 2-صفر.

وتشكل هذه الإصابة ضربة قاسية لألفيش والمنتخب البرازيلي قبل 35 يوما من نهائيات مونديال روسيا المقررة بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

ويأتي خبر إصابة ألفيش قبل أيام معدودة من إعلان المدرب تيتي تشكيلة المنتخب البرازيلي إلى النهائيات والمقرر أن يكشف النقاب عنها الاثنين.

وسبق لمشجعي المنتخب البرازيلي أن اختبروا لحظات عصيبة بإصابة نجم سان جيرمان الآخر نيمار الذي خضع في مطلع آذار/مارس لعملية جراحية لمعالجة كسر في مشط قدمه اليمنى، لكنه يتعافى بشكل إيجابي ومشاركته في نهائيات روسيا متوقعة رغم أن موسمه مع النادي الباريسي انتهى.

وتلعب البرازيل في نهائيات روسيا ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب سويسرا وكوستاريكا وصربيا.