ابراهيموفيتش لن يعود الى تشكيلة السويد في مونديال روسيا

وقال المدير الاداري للمنتخب السويدي لارس ريشت في بيان "تحدثت مع زلاتان الثلاثاء وقال انه لم يغير رأيه بخصوص العودة الى المنتخب الوطني"، مضيفا "لا (لن يعود)".

وكان النجم المخضرم البالغ من العمر 36 عاما، قد اعتزل اللعب دوليا بعد كأس أوروبا 2016. الا ان الاسئلة عن احتمال عودته بدأت تطرح منذ تأهل منتخب بلاده الى المونديال الروسي الذي يقام بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو المقبلين، بعد التفوق على ايطاليا في الملحق الأوروبي.

لكن اللاعب المنتقل قبل اسابيع من مانشستر يونايتد الانكليزي الى لوس انجليس غالاكسي الاميركي اعتبر ان عودته الى منتخب بلاده للمشاركة في مونديال روسيا مسألة يعود القرار بشأنها إليه وحده.

وقال بعد انضمامه الى الفريق الاميركي "دعوني في بادىء الأمر استمتع بالأمور هنا"، مضيفا "تركيزي هو على غالاكسي، التحضير بشكل جيد لغالاكسي (...) كأس العالم مسألة أخرى. قلت ذلك سابقا، لا داعي لأن يتصل أحد بأحد. اذا أردت، سأكون في كأس العالم مهما قالوا".

وبدا التصريح بمثابة رد على تصريحات أدلى بها في آذار/مارس الحالي، مدرب المنتخب السويدي يان أندرسون، دعا فيها ابراهيموفيتش الى الاتصال به لبحث مسألة عودته الى التشكيلة السويدية.

ويعد ابراهيموفيتش أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده بتسجيله 62 هدفا في 116 مباراة دولية. وهو شارك مع المنتخب مرتين في كأس العالم (2002 و2006)، عندما وصلت بلاده الى الدور ثمن النهائي.