إيران أول منتخب يصل إلى روسيا

ووصلت بعثة المنتخب الإيراني في الساعة 20,26 بالتوقيت المحلي إلى مطار فنوكوفو في موسكو.

وسيكون مقر المنتخب الإيراني خلال المونديال في مركز تمارين نادي لوكوموتيف موسكو، في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة التي تحتضن الخميس المقبل على ملعب "لوجنيكي" المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف والسعودية ضمن المجموعة الأولى.

وتخوض إيران غمار كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها، وتلعب مباراة استعدادية أخيرة الجمعة ضد ليتوانيا في موسكو، قبل أن تبدأ مشوارها في 15 حزيران/يونيو في سان بطرسبرغ ضد المغرب ضمن المجموعة الثانية التي تضم العملاقين الإسباني والبرتغالي بطل اوروبا.

وستكون المباراة الثانية لأبطال آسيا ثلاث مرات في كازان ضد إسبانيا بطلة 2010 في 20 حزيران/يونيو، قبل أن تنهي بعدها بخمسة أيام دور المجموعات بمواجهة كريستيانو رونالدو ورفاقه في المنتخب البرتغالي في سارانسك.

وبوجود الجارين الأوروبيين العملاقيين، سيكون من الصعب على إيران التي يقودها مدرب البرتغال سابقاً كارلوس كيروش، أن تتأهل الى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها.

واعتبر كيروش بحسب ما نقل عنه موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم أن "التواجد في روسيا هو حلم أصبح حقيقة بالنسبة لكرة القدم الإيرانية. لقد حققنا هذا الحلم من خلال الكثير من العمل الشاق والتضحيات، الأمر الذي يزيد من حجم الفخر والامتياز اللذين نشعر بهما لوجودنا هنا".

وتابع المدرب البرتغالي "سوف يستمتع المنتخب الإيراني بالاحتكاك مع كرة القدم العالمية. وكوننا جزءا من هذه العائلة الرائعة في كأس العالم، سنحاول البقاء هنا لأطول فترة ممكنة...".

وسبق لكيروش الذي تعاقد مع إيران عام 2011، ان قاد منتخب جنوب إفريقيا الى كأس العالم 2002 لكنه استقال من منصبه قبل النهائيات في اليابان وكوريا الجنوبية، قبل أن يشرف على تأهل منتخب بلاده إلى مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، قبل أن يقود إيران إلى النهائيات مرتين متتاليتين عامي 2014 و2018.

وكانت إيران أول منتخب آسيوي يحجز مقعده في روسيا 2018 باحتلالها المركز الأول في الدور الحاسم ضمن منافسات المجموعة الأولى من دون أن يدخل مرماها أي هدف على مدى 720 دقيقة. قبل أن تسجل سوريا ثنائية 2-2 حين كانت إيران متأهلة.

