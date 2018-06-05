إلغاء مباراة الأرجنتين الودية الأخيرة

تمّ إلغاء المباراة الودية الدولية التي كانت مقررة يوم السبت المقبل بين الأرجنتين و"الكيان الصهيوني" في القدس.

وتمّ إعلان النبأ من قبل سفارة "الكيان الصهيوني" في بوينوس آيريس.

وأتى الإعلان بعد ساعات من ترجيح تقارير صحافية أرجنتينية إلغاء المباراة التي تأتي ضمن استعدادات الأرجنتين للمشاركة في مونديال روسيا 2018، وذلك في أعقاب احتجاجات فلسطينية على إقامتها وعدم تحمس الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني لها.

وكان وزير الخارجية الأرجنتيني خورخي فوري قد قال ليل الثلاثاء من الولايات المتحدة "بحسب ما أعرف، لاعبو المنتخب لا يرغبون في خوض هذه المباراة".

أضاف "حتى المدرب (خورخي سامباولي) طلب عدم إقامة مباراة ودية أخرى (قبل المونديال)، والتركيز على المباراة الأولى للمنتخب في 16 حزيران/يونيو" ضد أيسلندا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا كرواتيا ونيجيريا".

وأشار وزير الخارجية الأرجنتيني إلى أن الحملة المناهضة لخوض منتخب بلادهم هذه المباراة، تساهم أيضا في مصيرها.

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب قد دعا الأحد إلى "حرق" صور نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال قدومه للمشاركة في المباراة التي تقام في القدس الغربية.

وقال الرجوب بعد تسليم رسالة احتجاج إلى الممثلية الأرجنتينية في الضفة الغربية المحتلة "ميسي هو رمز للمحبة والسلام (...) نطالبه ألا يكون جسرا لتبييض وجه الاحتلال"، مؤكدا أنه "ابتداء من اليوم (الأحد) سنبدأ حملة ضد الاتحاد الأرجنتيني نستهدف فيها ميسي شخصيا الذي يحظى بعشرات الملايين من المعجبين في الدول العربية والاسلامية".

أضاف "سنستهدف ميسي ونطالب الجميع بأن يحرق القميص العائد له ويحرق صورته ويتخلى عنه".

والثلاثاء، تظاهر جمع من المحتجين خارج معسكر التدريب الذي يقيمه المنتخب الأرجنتيني في مدينة برشلونة الإسبانية، حاملين قمصانا للمنتخب ملطخة بالدماء. وهتف المحتجون "ميسي لا تلعب" في المباراة.

وفي أول تعليق من لاعبين في المنتخب على المسألة، ألمح مهاجم يوفنتوس الإيطالي غونزالو هيغواين إلى أن المباراة ألغيت عمليا.

وقال "في نهاية المطاف، تمكنا من القيام بما هو ملائم. أولا الصحة والمنطق. نعتقد أن الأفضل كان عدم الذهاب".

ومنذ الاعلان عن المباراة، لم يبد المدرب سامباولي حماسة لها.

وقال "ليس أنا من يقرر متى نلعب وضد من"، وذلك في تصريحات بعد مباراة ودية خاضها المنتخب ضد هايتي في بوينوس آيرس في 29 أيار/مايو، وفاز بها المنتخب المضيف 4-صفر.

وبدأ المنتخب معسكره التحضيري في برشلونة في 31 أيار/مايو، وكان من المقرر أن يسافر إلى "الأراضي المحتلة" الجمعة. وبحسب التقارير الأرجنتينية، كان من المقرر أن يحصل الاتحاد المحلي على بدل مالي يراوح بين مليونين وثلاثة ملايين دولار أميركي لقاء المباراة.

