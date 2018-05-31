إصابة صلاح تربك المنتخب المصري وكوبر يجد الحل !

وأضاف كوبر أن الإصابات واردة في كرة القدم، ولذلك كانت تعليماته دائماً تنصب على جماعية العمل، رغم أهمية صلاح بالنسبة للمنتخب.



وأوضح كوبر أنه يركز حالياً على محاولة إيجاد حالة من التوازن دفاعياً وهجومياً، وأن اللاعبين المصريين يمتلكون مقومات كبيرة، والدليل تألقهم الواضح في الدوريات الأوروبية الكبرى.



كما أشار كوبر إلى أن ما يهم الجماهير المصرية دائماً، هو تحقيق الفوز وهي المدرسة التي ينتمي إليها، والتي تركز على فعل أي شيء من أجل الانتصارات.

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