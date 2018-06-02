لم تكن عودة حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير الى الملاعب للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر الماضي بسبب كسر في القدم، موفقة إذ مني المنتخب الألماني لكرة القدم بهزيمة هي الأولى أمام جاره ومضيفه النمسوي منذ 32 عاماً.

وتعثرت المباراة من البداية، إذ تأخرت ساعة و40 دقيقة عن موعدها بسبب الأمطار التي أغرقت ملعب "فورثرسيشتدايون" في كلاغنفورت.

وتقدم أبطال العالم منذ الدقيقة 11 بهدف لمسعود أوزيل بتسديدة جميلة بيسراه بعد خطأ في تسديد الكرة من حارس النمسا يورغ سيبينهاندل.

وبقيت النتيجة على حالها بالنسبة لمنتخب المدرب يواخيم لوف الذي غاب عنه نجومه توماس مولر وماتس هوميلس وطوني كروس، بينما بقي جيروم بواتينغ على مقاعد البدلاء، حتى نهاية الشوط الأول.

لكن أصحاب الأرض قلبوا الطاولة في الشوط الثاني بهدفي مارتن هينتيريغر (53) وأليساندرو شوبف (69)، وحققوا فوزهم الأول على جيرانهم منذ تشرين الأول/أكتوبر 1986 (4-1).

وارتدت المباراة أهمية بالغة لنوير، لأن لوف أعلن أنه سيتخذ قراره بشأن إبقائه في التشكيلة الرسمية لنهائيات مونديال روسيا والتي يتوقع أن يعلنها الأحد، بناء على أدائه في هذا اللقاء.

وغاب نوير (32 عاما) منذ 16 أيلول/سبتمبر بعد عملية جراحية بسبب كسر في القدم اليسرى، علماً أنه غاب قبل ذلك لأشهر بسبب إصابة مماثلة. ولعب نوير للمرة الأولى الاثنين لنصف ساعة ضد منتخب ألمانيا للشباب دون 20 عاما، ثم لعب الاربعاء شوطا كاملا ضد المنتخب نفسه.

وتعود المشاركة الأخيرة لحارس بايرن مع المنتخب الى تشرين الأول/اكتوبر 2016، أي لم يلعب مع أبطال العالم منذ قرابة 20 شهراً.

ومشاركة القائد نوير أعادت حارس برشلونة الإسباني مارك-آندريه تير شتيغن إلى مقاعد الاحتياط بعدما قام بالمهمة أساسياً لنحو عام.

ولا يتحمل حارس بايرن مسؤولية الهدفين بل قدم أداء جيداً وأنقذ منتخبه من فرص عدة في ظل تقهقر الدفاع في الشوط الثاني من اللقاء.

وفي حال بقي ضمن التشكيلة النهائية لمونديال روسيا بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو، سيحظى نوير بفرصة خوض مباراة تحضيرية أخرى قبل بدء البطولة، وذلك في 8 حزيران/يونيو ضد السعودية في ليفركوزن.

وفي التشكيلة التي بدأ فيها لوف مباراة السبت، حصل هداف فرايبرغ نيلز بيترسن الذي كان استدعاؤه الى التشكيلة الأولية المكونة من 27 لاعباً بمثابة المفاجأة، على فرصة الدفاع عن ألوان المنتخب للمرة الأولى رغم أنه في التاسعة والعشرين من عمره، لكنه لم يقدم الكثير.

وفي حال قرر لوف التخلي عنه، فلن يشكل ذلك مفاجأة لأن الجمهور الألماني أصبح على علم باللاعبين الأربعة الذين سيقصيهم لوف، رغم نفي مدير المنتخب أوليفر بيرهوف، وذلك استناداً إلى الملصق "الهفوة" الذي نشره الاتحاد الألماني للعبة على موقعه للاعبي المنتخب.

واستثنيت من تشكيلة الـ 27 لاعباً، أسماء بيترسن والحارس كيفن تراب والمدافع جوناثان تاه ولاعب الوسط سيباستيان رودي.



وفي مباراة ثانية تعادل المنتخب السويدي مع ضيفه الدنماركي 0-0 السبت في سولنا.

وتخوض السويد مباراة ودية أخيرة السبت المقبل ضد البيرو في غوتنبورغ قبل السفر الى روسيا حيث تلعب ضمن المجموعة السادسة الى جانب المانيا بطلة العالم وكوريا الجنوبية والمكسيك.

اما الدنمارك، فتلعب بدورها مباراة تحضيرية أخرى ضد المكسيك السبت أيضاً في بروندبي، ثم تنتقل إلى روسيا حيث تبدأ مشوارها في المجموعة الثالثة ضد البيرو، قبل لقاء أستراليا ثم فرنسا.

