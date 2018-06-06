أبرز الغائبين عن كأس العالم روسيا FIFA 2018

مثل اختيار القوائم النهائية للاعبي المنتخبات المشاركة في كأس العالم صدمة للعديد من متابعي كرة القدم حول العالم بعد غياب عدد من النجوم رغم المستويات الجيدة التي قدموها مع أنديتهم في الموسم المنقضي.



كبرى المفاجأت شهدتها قائمة الماكينات الألمانية بعد استبعاد ليروي سانيه أحد أبرز نجوم مانشستر سيتي والذي اختير كأفضل لاعب صاعد في الدوري الإنكليزي الممتاز، إلى جانب استبعاد مسجل هدف التتويج بمونديال البرازيل الماضي ماريو غوتزه مهاجم بوروسيا دورتموند.



صدمة أخرى تلقتها الجماهير العاشقة للمنتخب الأرجنتيني باستبعاد ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، خاصة وأن اللاعب يقدم مستويات رائعة في الدوري الإيطالي وتصدر قائمة الهدافين بتسعة وعشرين هدفا لكن ذلك لم يشفع له عند المدرب خورخي سامباولي.

وفي المنتخب البلجيكي، كان استبعاد ناينغولان نجم وسط روما الإيطالي، بمثابة الصاعقة نظرا للخبرة التي يمتلكها اللاعب والشعبية الكبيرة التي يحظى بها لدى جماهير بلاده.

قائمة المنتخب الإسباني هي الأخرى شهدت مفاجآت عدة، أبرزها استبعاد ثلاثي تشيلسي ماركوس ألونسو وسيسك فابريغاس وألفارو موراتا، اضافة إلى مارك بارترا وسيرجي روبيرتو.

أما المدرب ديدييه ديشان الذي لطالما واجه انتقادات لإصراره على إقصاء مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما عن المنتخب الفرنسي، استبعد أيضا أدريان رابيو لاعب خط وسط باريس سان جيرمان وأنطوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد.

ولدى المنتخبات العربية المشاركة في العرس العالمي كانت المفاجأة الأبرز قيام مدرب المنتخب السعودي خوان أنطونيو بيتزي باستبعاد نجم الهلال نواف العابد من قائمة الأخضر المتجهة إلى روسيا، رغم أنه كان من بين أبرز لاعبي المنتخب خلال التصفيات الأخيرة.

إذا عديد من النجوم بخرت رؤية المدربين أحلامهم في الوصول إلى مونديال روسيا، فيما كانت لعنة الإصابات سببا في إبعاد نجوم آخرين عن كأس العالم.

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