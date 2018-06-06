YOUR-ZONE: قراءة في تحضيرات المنتخبات الآسيوية لكأس العالم روسيا FIFA 2018

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عد حصول المنتخب الاسترالي على بطاقة التاهل عن طريق الملحق الاسيوي مع منطقة الكونكاكاف اصبح عدد المنتخبات الاسيوية المشاركة في المونديال الروسي الذي سينطلق منتصف الشهر الجاري (5) منتخبات هي ايران واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية بالاضافة إلى استراليا حيث توزعت هذه المنتخبات على مجموعات مختلفة من المجموعات المشاركة في النهائيات , فقد اوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الاولى وايران في المجموعة الثانية واستراليا في الثالثة فيما اوقعت كوريا الجنوبية في المجموعة السادسة واليابان في المجموعة الثامنة.

في التقرير التالي نتعرض لمراحل اعداد المنتخبات الاسيوية المشاركة في المونديال وحظوظها في البطولة.

المنتخب الإيراني

شارك المنتخب الايراني في التصفيات الاسيوية ضمن المجموعة الاولى الى جانب كوريا الجنوبية واوزباكستان والصين وقطر وسوريا وتصدر مجموعته جامعا 20 نقطة ليصبح اول المتاهلين عن القارة اذ خاض الايرانيون الذين تأهلوا للمرة الخامسة في تاريخهم اخر مباراة لهم امام الاوزبك وفازوا بهدفين نظيفين.

شهدت مرحلة اعداد المنتخب الايراني تذبذبا قد يؤثر على مسيرة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفريق ويحبط اماله في تحقيق نتيجة طيبة خلال مشاركته الثانية مع المنتخب في المونديال .

بدأت تحضيرا الايرانيين بلقاء تركيا في اسطنبول وخسروه بهدفين لواحد ليواصلوا رحلة البحث عن مباريات كبيرة اخرى.

وكان من المؤمل ان يخوض المنتخب الايراني عدة مباريات تجريبية اخرى الا انه واجه مشاكل كثيرة جراء رفض بعض المنتخبات مواجهته لاسباب متنوعة حيث الغى المنتخب اليوناني مباراة تجريبية مع ايران وكذلك فعلت كوسوفو ما دفع بالاتحاد الايراني الى مقاضاة اليونان لدى الفيفا وايقاف التعاون مع اتحادها لحين بت الفيفا في شكواه.

وجاء في بيان للاتحاد الايراني "سيتقدم الاتحاد الإيراني بشكوى إلى الفيفا وسيتخذ كل الإجراءات القانونية لطلب تعويضات عن كل الأضرار التي لحقت به رياضيا وماليا". ثم اضاف "وحتى يصدر قرار عن الفيفا يعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم تجميد علاقته بالاتحاد اليوناني".

وسيخوض المنتخب الايراني لقاءا وحيدا امام ليتوانيا في روسيا في الثامن من حزيران الجاري.

وتلعب ايران في المجموعة الثانية الى جانب اسبانيا والبرتغال والمغرب وستفتتح مبارياتها في مواجهة المغرب في 15 حزيران الجاري حيث تعتبر حظوظها بالترشح للدور الثاني بوجود اسبانيا والبرتغال صعبة للغاية.

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